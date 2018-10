Infortunio Insigne Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli | contro la Roma ci sarà

Infortunio Insigne - l’attaccante del Napoli salta il match del Friuli : ecco quando può rientrare : Infortunio Insigne – Carlo Ancelotti ha appena annunciato in conferenza di dover fare a meno del suo attaccante più prolifico nel match di domani contro l’Udinese. Lorenzo Insigne, infatti, rimarrà a Napoli per lavorare e provare a fare il possibile per recuperare per il match di Champions League contro il Psg. Ancelotti ha comunicato che il numero 24 “non ha un problema grosso”, cosa che può far ben sperare i ...