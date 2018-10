Incidente scala mobile | video ricostruisce la tragedia La versione russa | non saltavamo

Incidente sulla scala mobile di Roma - il Cska : 'La nostra priorità è aiutare i feriti' : Comunicato ufficiale del club russo dopo il cedimento nella stazione di Repubblica: "Prematuro giungere a conclusioni"

Metro A Roma - Incidente scala mobile : la Procura indaga per disastro colposo. Il sistema di sicurezza non ha funzionato : Nonostante le presunte “intemperanze” dei tifosi – le immagini delle telecamere sono al vaglio della magistratura – quell’incidente non sarebbe dovuto avvenire. E ora la Procura di Roma indaga non più solo per lesioni colpose, ma anche per il reato di disastro colposo. I pm coordinati dal Procuratore Giuseppe Pignatone hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine in merito all’incidente nella stazione della ...

Incidente scala mobile - il questore : 'Tifosi Cska hanno disatteso le indicazioni'. Loro : 'Non saltavamo' : ' I tifosi del Cska hanno disatteso le idicazioni '. Questo quanto detto dal questore di Roma Guido Marino a proposito dei fatti accaduti ieri sera prima dell'incontro Roma-Cska Mosca nei dintorni ...

Mussolini : vicina a coinvolti in Incidente scala mobile - M5S incapaci : Roma – “Sono vicina a quanti sono stati involontari protagonisti nello spaventoso incidente della scala mobile della fermata metro di Repubblica. Mi auguro che le inchieste facciano luce al piu’ presto su quanto accaduto affinche’ non si rischi piu’ una tragedia come quella di ieri sera. Ritengo, tuttavia, che non sia piu’ possibile accettare l’inefficienza devastante di questa Amministrazione a 5 ...

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano Incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Roma - Incidente sulla scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Roma - Incidente sulla scala mobile della Metro A : l’ipotesi del “gancio spezzato” e del sistema di controllo in tilt : Un gancio spezzato. E il sistema di controllo del nastro mobile andato in tilt. Le perizie ufficiali non ci sono ancora, ma da un primo sopralluogo potrebbe essere questo il guasto alla base dell’incidente avvenuto martedì sera nella stazione Repubblica della Metro A di Roma. Una rottura che avrebbe provocato la discesa a velocità pazzesca dei passeggeri della scala mobile, quasi tutti tifosi russi al seguito della Cska Mosca, e il loro ...

Incidente shock a Roma - cede la scala mobile della metro : il racconto dei presenti - si indaga sulle cause [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 vincenzo livieri/LaPresse ...

Cede una scala mobile mentre passano tifosi del Cska - 24 feriti a Roma. Il video dell'Incidente : (Articolo in aggiornamento) Una porzione di una scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A a Roma ha ceduto causando il ferimento di 24 persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato determinato dalle intemperanze dei tifosi russi del Cska Mosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. Ma alcuni tifosi russi la smentiscono. Un giornalista sportivo russo ha ...

Roma - cede scala mobile della metro Repubblica : il momento dell’Incidente. Le immagini : Intorno alle 19, a Roma, le scale mobili della metro Repubblica sono cedute, causando il ferimento di diverse persone. Nel video, il momento dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, i tifosi del Cska Mosca “ballavano e cantavano, fino a quando la scala ha ceduto”. L'articolo Roma, cede scala mobile della metro Repubblica: il momento dell’incidente. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incidente shock nella metropolitana di Roma - cede la scala mobile : decine di tifosi feriti [LIVE] : La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa per degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi del Cska di Mosca su una scala mobile. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. La scala mobile ha ceduto a causa probabilmente del comportamento irruente dei tifosi che ballavano e cantavano. E’ quanto avrebbero raccontato diversi testimoni alle forze di polizia e ai soccorritori che stanno ...