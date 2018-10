Inchiesta Report | il presidente del Torino Cairo tuona contro la Juventus!

‘Ndrangheta-Juventus : l’Inchiesta di Report non è finita - pronte nuove scottanti intercettazioni : Ha destato scalpore la trasmissione Report, andata in onda su Rai Tre nella serata di lunedì, sui rapporti tra Juventus, Ultrà, ‘ndrangheta. Sulla pagina twitter del programma di Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci ha confermato che l’inchiesta continua: “quello che abbiamo ascoltato nella puntata di ieri è solo una parte delle intercettazioni: torneremo sull’argomento degli striscioni nella puntata della prossima ...

Report-Juve - parla Nedved : «L'Inchiesta sui biglietti? E' un problema..» : Pavel Nedved ha parlato nel pre-partita di Manchester United-Juventus rilasciando alcune parole sull'inchiesta di Report di ieri sera

Juventus - parla Nedved : “il caso biglietti e l’Inchiesta di Report? Un grande problema” : Juventus, Pavel Nedved ha parlato dell’inchiesta di Report in merito al bagarinaggio ed ai biglietti per l’Allianz Stadium Juventus, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport della tanto discussa questione bagarinaggio. La Juventus è tornata agli onori delle cronache a causa di un’inchiesta della Rai che ieri ha risollevato un problema già noto: “L’inchiesta di Report sui biglietti? E’ un grande ...

Inchiesta Report sulla Juventus : ecco il parere di De Laurentiis : Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande in merito al servizio sulla Juventus andato in onda sulla Rai ieri sera Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interpellato in merito all’Inchiesta di Report sulla Juventus. De Laurentiis, in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande relative proprio al servizio andato in onda sulla Rai: “Gli striscioni e gli insulti contro di me? Voi non sapete si cosa si ...

Inchiesta Report : Juventus - biglietti agli ultrà anche nel 2018. Gravina e Figc - ora tocca a voi : Dall'ok allo striscione di Superga al misterioso suicidio di Bucci, tante ombre che collegano la 'ndrangheta alla tifoseria bianconera: servono riforme

Inchiesta Report sulla Juventus : si muove la Procura : La Procura della Figc potrebbe essere interessata a chiedere copia della registrazione del programma Report in merito alla questione Juventus-bagarinaggio Dopo l’Inchiesta di Report sulla Juventus legata alla questione bagarinaggio, la Procura della Figc sarebbe pronta a muoversi per chiarire tale situazione molto calda e discussa. Secondo il Fatto Quotidiano infatti, gli inquirenti potrebbero chiedere copia della registrazione del ...

Dal bagarinaggio al suicidio di Bucci : l’Inchiesta shock di Report che svela i retroscena dei rapporti Juventus-‘ndrangheta : Servizio shock di Report che mette a nudo segreti e retroscena sul tanto discusso rapporto fra la Juventus e la ‘ndrangheta: emergono verità sconcertanti Tutta l’Italia del pallone davanti alla tv, non di certo per uno scialbo Sampdoria-Sassuolo (senza nulla togliere al posticipo di Serie A), ma per seguire il tanto atteso servizio di Report sull’indagine Alto Piemonte e i rapporti tra Juventus e ‘ndrangheta. Il Reportage della ...

Juventus - l'Inchiesta di Report sugli ultras e il bagarinaggio allo stadio : Le inchieste, i processi e le condanne non hanno fermato il bagarinaggio dei biglietti per le partite della Juventus , con episodi che si sono verificati anche poche settimane fa, nella stagione in ...

Juventus - l'Inchiesta di Report : «Così piazzavamo i biglietti per i boss» : Neanche le inchieste, i processi e le condanne hanno fermato il bagarinaggio dei biglietti per le partite della Juventus, che sono stati venduti a prezzi maggiorati anche in questa stagione. Questo...

Juve : incredibile Inchiesta di Report - ecco lo scambio di messaggi tra Marotta e un intermediario del figlio di un boss della ’Ndrangheta di Rosarno [LIVE] : Report LIVE- E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Nella trasmissione spunta anche il nome di Marotta, l’ex dg bianconero, il quale regala alcuni biglietti ad un intermediario che farebbe capo, secondo il retroscena della trasmissione di Rai Tre, a Rocco Dominello, figlio di un boss della cosca ...

Report Inchiesta Juve DIRETTA : ultras e bagarinaggio - accuse anche per la stagione in corso : DIRETTA / Manchester United Juventus, Champions League 2018-19, martedì 23 ottobre 2018 - Cronaca LIVE, risultati e probabili formazioni - Orario Tv e streaming 22 ottobre 2018 Pronostici Champions ...

Inchiesta Report - il Security Manager della Juventus sapeva degli striscioni su Superga [VIDEO] : Il Security Manager della Juventus nella bufera dopo le intercettazioni rivelate dal programma tv Report: gli striscioni di Superga fanno ancora discutere L’Inchiesta del programma televisivo Report che andrà in onda questa sera, è destinata a far molto discutere. Oggi sono trapelate alcune anticipazioni della serata, con diversi argomenti d’interesse. Uno riguarda il caso del febbraio 2014, quando degli striscioni clamorosi ...

‘Ndrangheta-Juventus - questa sera l’incredibile Inchiesta di Report. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? : ‘NDRANGHETA JUVENTUS REPORT- questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? L’avvincente inchiesta di Federico Ruffo dove si intrecciano i rapporti tra spie, tifoseria, ‘ndrangheta e calciatori. Documenti inediti svelano un mondo sotterraneo pericoloso. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

