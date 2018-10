: Inchiesta nomine, Raggi: ho deciso io - NotizieIN : Inchiesta nomine, Raggi: ho deciso io - TelevideoRai101 : Inchiesta nomine, Raggi: ho deciso io - GianlucaBardell : #Inchiesta #nomine: ex #capo #gabinetto verrà sentita a processo #Raineri convocata per l'udienza del 9 novembre (A… -

"Rifarei tutto quello che ho fatto. Raffaele Marra sulla nomina del fratello Renato non ha avuto alcun potere decisionale: si è limitato ad eseguire una mia direttiva". La sindaca di Roma, Virginia, si è difesa così nel corso dell'atteso interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso documentale per la promozione di Marra senior, nell'autunno del 2016, a capo della direzione Turismo del Comune. Il 10 novembre è prevista la sentenza che potrebbe segnare il destino politico del Campidoglio.(Di giovedì 25 ottobre 2018)