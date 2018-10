Incendio nell’Agordino | Canadair e elicotteri hanno sganciato tonnellate d’acqua | non

Incendio nell’Agordino - Bottacin : “La situazione migliora” : “La situazione e’ in miglioramento. Ma siamo all’inizio dell’emergenza e c’e’ ancora molto da lavorare. L’intera macchina operativa e’ attiva al 100% e lo rimarra’ fino a che sara’ necessario. Ringrazio enti, strutture tecniche regionali e non, uomini e donne, i volontari che stanno dando il massimo”. Lo ha detto l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo ...

Belluno - Incendio nell’Agordino : Zaia firma lo stato di crisi - oggi vertice a Taibon : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato poco fa lo stato di crisi in relazione all’esteso incendio che sta interessando la zona dell’Agordino, in provincia di Belluno. oggi alle 16.30, in Comune a Taibon Agordino, si terrà un vertice di tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento, convocato dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. L'articolo Belluno, incendio nell’Agordino: Zaia firma lo ...

Belluno - vasto Incendio nell’Agordino : in azione canadair. Salvati due escursionisti bloccati in quota : Un gigantesco incendio con un fronte di quasi un chilometro è divampato nell’Agordino, in località Pale di San Lucano, mettendo in allarme le popolazioni locali che hanno visto le fiamme e il fumo lambire le loro abitazioni. Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio ma pare che un albero sia caduto su un palo dell’alta tensione, generando le fiamme che i forti venti di Föhn hanno aiutato a propagarsi. Salvi due escursionisti che si ...

Belluno - Incendio nell’Agordino : evacuata frazione di Taibon : In considerazione della densa nube di fumo che avvolge l’area, il sindaco di Taibon, la località bellunese maggiormente colpita dall’incendio che si è sviluppato da ieri nell’Agordino, ha reso noto che si sta provvedendo all’evacuazione della frazione di Col di Pra. Il rogo si è sviluppato tra Taibon Agordino e Cencenighe: le fiamme potrebbero essere state causate dalla caduta di un albero sui fili dell’alta ...

Belluno - Incendio nell’Agordino : “Un inferno in terra. Piovevano alberi in fiamme - sassi - era un disastro” : Tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti bloccati a causa dell’incendio divampato nel Canale della Besausega (Belluno). Per domare il rogo sono stati attivati mezzi aerei: in azione 4 canadair e 2 elicotteri. “Ce la siamo vista decisamente brutta, abbiamo tenuto il peggio, il vallino ci ha salvato, era un inferno in terra, abbiamo trovato il sentiero per riportarci nel canalino. ...

Belluno - vasto Incendio nell’Agordino : il rogo si è propagato - vento in calo : Divampa e si estende, anche se il vento è calato, l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l’Agordino, nel Bellunese: in considerazione del miglioramento della situazione meteo, è atteso l’intervento degli elicotteri dei Vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione Civile a supporto delle opere di spegnimento. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere due ragazzi di 29 e 34 anni di Agordo ...

