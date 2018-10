Incendio Belluno | salvati i 2 giovani escursionisti

Belluno - Incendio nell’Agordino : Zaia firma lo stato di crisi - oggi vertice a Taibon : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato poco fa lo stato di crisi in relazione all’esteso incendio che sta interessando la zona dell’Agordino, in provincia di Belluno. oggi alle 16.30, in Comune a Taibon Agordino, si terrà un vertice di tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento, convocato dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. L'articolo Belluno, incendio nell’Agordino: Zaia firma lo ...

Belluno - vasto Incendio nell’Agordino : in azione canadair. Salvati due escursionisti bloccati in quota : Un gigantesco incendio con un fronte di quasi un chilometro è divampato nell’Agordino, in località Pale di San Lucano, mettendo in allarme le popolazioni locali che hanno visto le fiamme e il fumo lambire le loro abitazioni. Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio ma pare che un albero sia caduto su un palo dell’alta tensione, generando le fiamme che i forti venti di Föhn hanno aiutato a propagarsi. Salvi due escursionisti che si ...

Belluno - Incendio nell’Agordino : evacuata frazione di Taibon : In considerazione della densa nube di fumo che avvolge l’area, il sindaco di Taibon, la località bellunese maggiormente colpita dall’incendio che si è sviluppato da ieri nell’Agordino, ha reso noto che si sta provvedendo all’evacuazione della frazione di Col di Pra. Il rogo si è sviluppato tra Taibon Agordino e Cencenighe: le fiamme potrebbero essere state causate dalla caduta di un albero sui fili dell’alta ...

Belluno - Incendio nell’Agordino : “Un inferno in terra. Piovevano alberi in fiamme - sassi - era un disastro” : Tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti bloccati a causa dell’incendio divampato nel Canale della Besausega (Belluno). Per domare il rogo sono stati attivati mezzi aerei: in azione 4 canadair e 2 elicotteri. “Ce la siamo vista decisamente brutta, abbiamo tenuto il peggio, il vallino ci ha salvato, era un inferno in terra, abbiamo trovato il sentiero per riportarci nel canalino. ...

Salvati i 2 ragazzi intrappolati da un Incendio vicino Belluno : Sono stati portati in salvo con un elicottero del Soccorso alpino i due giovani escursionisti rimasti intrappolati dall'incendio divampato in Valle di San Lucano, nel bellunese. I due, di 29 e 34 anni, stanno bene anche se sono provati da una notte trascorsa in un canalone innevato. L'incendio si è ulteriormente propagato nella notte, ma il vento è calato e questo ha permesso di far levare in volo ...

Belluno - salvati i due escursionisti bloccati in montagna dall'Incendio : I due giovani erano stati sorpresi a 1650 metri di quota dalle fiamme che avevano avvolto il bosco tra Taibon e Cencenighe, nell'Agordino. Stanno bene, anche se provati dopo la notte passata in un canalone innevato

Cala il vento su Belluno - una squadra salvataggio per i 2 ragazzi intrappolati da un Incendio : E' partita nella notte la squadra di soccorso per recuperare i due escursionisti di 29 e 34 anni bloccati a 1.650 metri dall'incendio divampato in Valle di San Lucano, nel bellunese. Nella serata di ...

Belluno - vasto Incendio nell’Agordino : il rogo si è propagato - vento in calo : Divampa e si estende, anche se il vento è calato, l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l’Agordino, nel Bellunese: in considerazione del miglioramento della situazione meteo, è atteso l’intervento degli elicotteri dei Vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione Civile a supporto delle opere di spegnimento. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere due ragazzi di 29 e 34 anni di Agordo ...

Incendio sulle Dolomiti : fumo sin su Belluno e Venezia - due ragazzi bloccati in quota : Situazione critica sulle Dolomiti, Pale di San Lucano avvolte dalle fiamme. Due ragazzi bloccati in quota. Immagini drammatiche dalle Dolomiti, esattamente poco sotto le Pale di San Lucano, nel...

Belluno - albero abbatte linea elettrica e scatena grosso Incendio : due ragazzi bloccati in quota : Un grosso incendio è divampato ad Agordo , nella valle di San Lucano, in provincia di Belluno. Due ragazzi sono rimasti bloccati. Il soccorso alpino sta provando a raggiungerli, in un canalone in ...

Belluno - vasto Incendio nell Agordino bloccati due ragazzi. Il sindaco 'Chiudetevi in casa' : n grosso incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno. Le fiamme nella valle di San Lucano potrebbero essere state causate dalla caduta di ...

Vasto Incendio nell'Agordino. Nube scura fino a Belluno : Un grosso incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio tra Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno. Non si conoscono per ora le cause dell'incendio. Sembra che un albero sia caduto su ...

Belluno - enorme Incendio in Agordino/ Video ultime notizie : blackout e fumo nero - allerta nube tossica : Belluno, enorme incendio in Agordino: grande nube nera ben visibile per chilometri. Giallo sulle cause del rogo, vento rende complicate le operazioni di spegnimento.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:08:00 GMT)