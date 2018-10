Incendi nel Lecchese e in Brianza | spenti 3 roghi alimentati dal vento

Incendi nel Bellunese - recuperati i due escursionisti bloccati dalle fiamme : Sono stati tratti in salvo da un elicottero del Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti intrappolati nelle fiamme che da ieri pomeriggio stanno interessando la Valle di san Lucano, nel territorio di Cencenighe Agordino (Belluno). Stanno bene anche se provati da una notte trascorsa in un canalone innevato.Continua a leggere

Belluno - Incendio nell’Agordino : “Un inferno in terra. Piovevano alberi in fiamme - sassi - era un disastro” : Tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti bloccati a causa dell’incendio divampato nel Canale della Besausega (Belluno). Per domare il rogo sono stati attivati mezzi aerei: in azione 4 canadair e 2 elicotteri. “Ce la siamo vista decisamente brutta, abbiamo tenuto il peggio, il vallino ci ha salvato, era un inferno in terra, abbiamo trovato il sentiero per riportarci nel canalino. ...

Belluno - vasto Incendio nell’Agordino : il rogo si è propagato - vento in calo : Divampa e si estende, anche se il vento è calato, l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l’Agordino, nel Bellunese: in considerazione del miglioramento della situazione meteo, è atteso l’intervento degli elicotteri dei Vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione Civile a supporto delle opere di spegnimento. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere due ragazzi di 29 e 34 anni di Agordo ...

