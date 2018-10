Incendi | fiamme su una collina di Aosta

Incendi nel Bellunese - recuperati i due escursionisti bloccati dalle fiamme : Sono stati tratti in salvo da un elicottero del Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti intrappolati nelle fiamme che da ieri pomeriggio stanno interessando la Valle di san Lucano, nel territorio di Cencenighe Agordino (Belluno). Stanno bene anche se provati da una notte trascorsa in un canalone innevato.Continua a leggere

Belluno - Incendio nell’Agordino : “Un inferno in terra. Piovevano alberi in fiamme - sassi - era un disastro” : Tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti bloccati a causa dell’incendio divampato nel Canale della Besausega (Belluno). Per domare il rogo sono stati attivati mezzi aerei: in azione 4 canadair e 2 elicotteri. “Ce la siamo vista decisamente brutta, abbiamo tenuto il peggio, il vallino ci ha salvato, era un inferno in terra, abbiamo trovato il sentiero per riportarci nel canalino. ...

Vastissimo Incendio nell’agordino - fiamme alimentate da caldo e foehn : “Chiudetevi in casa” [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 ...

Vasto Incendio sulle Dolomiti - in fiamme boschi dell’agordino : Luxottica ferma la produzione : L'incendio è divampato nelle prime ore del pomeriggio ed è stato alimentato dalle forti raffiche di vento. Sul posto stanno arrivando i primi canadair.Continua a leggere

Incendio Savona : domate le fiamme - ancora ignote le cause del rogo : domate dopo circa 3 ore le fiamme che hanno lambito e distrutto il palazzo della nuova sede dell'Autorità portuale di Savona. Lo confermano i vigili del fuoco che, però, non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio bruciato. Prematuro individuare le cause dell'Incendio: le indagini sono affidate ai carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Savona, Ilaria ...

Camion in fiamme su RATO - Incendio distrugge motrice - nessun ferito : Un incendio ha, praticamente, divoRATO e distrutto la motrice di un Camion che stava transitando lungo il raccorto Terni Ore , RATO, al chilometro 22 + 400. Le fiamme, che si sono sprigionate per ...

Incendio a Pesaro : palazzo in fiamme - muore anziana disabile : Un’anziana disabile ha perso la vita questa mattina a causa di un Incendio scoppiato – probabilmente nell’abitazione della donna – in un palazzo in via Cicognani a Pesaro: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone (tre – padre madre e bimbo piccolo – erano al secondo piano, altre due al piano rialzato). L’anziana deceduta era disabile e si muoveva in casa con l’ausilio di un ...

Incendio Milano - fiamme in spegnimento. Arpa : “Alterati valori diossina ma non c’è criticità”. Finestre chiuse fino a venerdì : A quasi 96 ore dallo scoppio, l’Incendio di via Chiasserini è in fase di spegnimento. Dieci automezzi dei Vigili del fuoco stanno lavorando al cosiddetto “smassamento” dei materiali bruciati, con turni di 4 ore e frequenti cambi: operano con l’aiuto di ventilatori, per disperdere il forte odore di plastica bruciata avvertito in varie zone della città, e ragni meccanici per spostare gli ammassi di materiale ...

IncendiO MILANO - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : "Lombardia è terra dei fuochi" : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti.

IncendiO MILANO - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : “Lombardia è terra dei fuochi” : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:32:00 GMT)

Vastissimo Incendio in via Chiasserini a Milano : fiamme visibili da chilometri : Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Le fiamme sono altissime, a diversi metri dal ...

Napoli : Incendio in casa - i poliziotti salvano una famiglia dalle fiamme : I poliziotti si sono precipitati sulle scale procedendo nel fumo, fino all'abitazione dove erano rimaste intrappolate tre persone. E, una dopo l'altra, le hanno portate fuori tutte e hanno iniziato a ...

Incendi in Portogallo - in fiamme la foresta di Sintra : 18 feriti - 700 pompieri al lavoro : Un vasto Incendio è divampato in una foresta vicino Lisbona, nella catena montuosa di Sintra, in Portogallo: mobilitati oltre 700 vigili del fuoco e agenti. Il rogo, che ha provocato 18 feriti lievi tra cui 9 pompieri, è scoppiato nella notte fra sabato e domenica, alimentato da venti con raffiche di 100 km/h. “L’Incendio non è sotto controllo” ma “si evolve in modo favorevole” grazie al fatto che il vento si è ...

Incendi Lucca : fiamme nei boschi di Belvedere di Camaiore : Divampa nuovamente l’Incendio scoppiato domenica scorsa in località Belvedere di Camaiore (Lucca), a poca distanza dal rogo nei boschi di Stazzema sui quali sono impegnati due elicotteri regionali Aib. Sul posto squadre di volontari e operai forestali coordinate dalla Sala operativa della Regione. L'articolo Incendi Lucca: fiamme nei boschi di Belvedere di Camaiore sembra essere il primo su Meteo Web.