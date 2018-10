In vendita da MediaWorld il OnePlus 6T | per la prima volta nella storia del brand

optimaitalia

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Arriverà in Italia anche attraversoil prossimo6T, in presentazione il 29 ottobre in diretta da New York. L'azienda cinese è stata lieta di annunciare l'accordo di partnership con la nota catena di elettronica, che dispone di ben 115 puntisparsi nel territorio nazionale. Del resto, avevamo intuito il produttore potesse spingere in questa direzione, visto quanto accaduto già lo scorso anno con l'apertura nel capoluogo lombardo di una propria sede. Oltretutto, sarà possibile osservare da vicino il dispositivo in via Tortona, 32 (Milano), dove, il 31 ottobre, sarà allestito un apposito pop-up store, presso la Torneria Tortona (quelli che acquisteranno il dispositivo riceveranno in regalo tanti gadget).Quanto al prezzo di6T, ve ne avevamo parlato proprio stamattina in questo articolo: il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage costerà 559 euro, ...