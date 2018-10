In programma il corso di formazione AVIS Gli effetti benefici da stili di vita

Calendario Tour de France 2019 : le date - il percorso e il programma delle 21 tappe. Si incomincia il 6 luglio a Bruxelles : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 6 luglio a domenica 28 luglio. Partenza a Bruxelles e arrivo sui Campi Elisi a Parigi. Si preannuncia una Grande Boucle particolarmente impegnativa con 5 arrivi in salita tra cui spiccano quelli sul Tourmalet e alla Planche Des Belles Filles, soltanto due cronometro in programma: quella a squadre alla seconda tappa (sempre a Bruxelles) e quella individuale a Pau, entrambe di 27 chilometri. Verranno ...

Giro d’Italia 2019 - presentazione del percorso : data - programma - orario e tv : Mercoledì 31 ottobre verrà presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. Scopriremo così tutte le 21 tappe della 102ma edizione della Corsa Rosa, che si svolgerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno 2019. Quest’anno a trionfare è stato il britannico Chris Froome, grazie ad un’azione spettacolare sul Colle delle Finestre e anche per la prossima edizione gli organizzatori sono pronti a proporre grandi salite. Conosciamo già la ...

Concorso DSGA : ecco la bozza del Bando con il programma d’esame : In attesa della pubblicazione definitiva, prevista entro fine dicembre 2018, ecco la bozza del Bando di Concorso DSGA per 2.004 posti. La bozza del documento disciplina le modalità con cui si svolgerà la selezione dei Dirigenti dei servizi generali e amministrativi, tramite Decreto di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ricordiamo che il Concorso prevede la selezione di personale nel Ruolo di DSGA da assumere con contratto a ...

Mater Ecclesia 2018-2019 : programma DEL CORSO : 3 L'articolazione sussidiaria del potere politico 4 Fondamenti e limiti della democrazia 5 Le politiche della vita e della famiglia 6 Le politiche dell'economia e del lavoro Invia

Giro d’Italia 2019 - quando verrà presentato il percorso? Data - programma - orario d’inizio e tv : Il Giro d’Italia 2019 sarà presentato ufficialmente mercoledì 31 ottobre (ore 16.45) negli studi Rai di Via Mecenate a Milano. Dunque tra tre settimane conosceremo quale sarà il percorso della prossima Corsa Rosa che si snoderà nel Bel Paese dal sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, per il momento sappiamo sicuramente che la Grande Partenza sarà a Bologna con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che si concluderà in cima al San ...

Tre Valli Varesine 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l'altimetria : La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, per via della massiccia presenza di big allo start , tra cui anche il campione del Mondo Alejandro Valverde , , ...

Gran Piemonte 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l'altimetria : Tanti i corridori di livello che troveremo al via tra cui spicca il neo Campione del Mondo Alejandro Valverde. Ci saranno poi anche Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot e i nostri Sonny Colbrelli e Sacha ...

Gran Piemonte 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l’altimetria : Giovedì 11 ottobre si correrà la 102ma edizione del Gran Piemonte. La sfida per la vittoria della seconda classica del Trittico d’Autunno sarà sui 191 km da Racconigi a Stupinigi. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. Tanti i corridori di livello che troveremo al via tra cui spicca il neo Campione del Mondo Alejandro Valverde. Ci saranno poi anche Greg Van Avermaet, Tiesj ...

Milano-Torino 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l’altimetria : Mercoledì 10 ottobre si correrà la 99ma edizione della Milano-Torino. La classica che apre il Trittico d’Autunno presenta un percorso di 200 chilometri da Magenta al Colle di Superga. Questa durissima salita di quasi 5 km con una pendenza del 9%, verrà affrontata due volte dai corridori e su di essa vedremo lo scontro decisivo per la vittoria. Tanti i big attesi alla partenza tra cui Gianni Moscon, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe ed ...

Tre Valli Varesine 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l’altimetria : È in programma domani la 98ma edizione la Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo, con partenza dalla Città di Saronno e arrivo su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la tradizionale salita del Montello, punto cruciale della corsa. La gara si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, per via della massiccia presenza di big allo start (tra cui anche il campione del Mondo Alejandro ...

Monza - una settimana di musica col concorso Rina Sala Gallo e Music Week : tutto il programma : A Monza è inizia la Music Week, la settimana della Musica. Si è aperta con il concerto che ha inaugurato il concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. E il programma della città prevede anche ...

Giro di Lombardia 2018 : data - programma - orario e tv. Il percorso della ‘Classica delle foglie morte’ : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La “Classica delle foglie Morte” anche quest’anno sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, con tanti campioni che si sfideranno per la conquista di una delle corse più ambite dell’anno. Lo scorso anno trionfò in solitaria Vincenzo Nibali, con uno spettacolare attacco nel finale. Questa 112ma edizione prevede un percorso di 241 ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (manco fosse un’offesa!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

