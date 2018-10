In gonna e tacchi a spillo | ecco chi è la nuova body-guard di Meghan Markle

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La sicurezza di, duchessa di Sussex, è in buone e nuove mani, ma porta anche. Ebbene sì: laia del corpo della moglie del principe Harry è una donna. Lo riporta il Daily Mail che, non facendo il nome dellaper ragioni di sicurezza, spiega però come l'addetta alla sicurezza abbia lavorato per la coppia reale per diversi mesi ed attualmente li stia assistendo nel corso del Royal Tour di 16 giorni in Australia e nel Sud Pacifico.Alla donna è spettata la supervisione delle operazioni di polizia per garantire la sicurezza dei duchi di Sussex. L'ufficiale ha preso il posto dello storico capo della sicurezza del principe, il sergente Bill Renshaw, che si è ritirato dopo più di 30 anni di servizio. Laia del corpo d'eccezione ha il grado di ispettore ed ha dei trascorsi in ...