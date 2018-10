In Go Home A casa Loro un' apocalisse zombie in un centro per migranti

#RomaFF13 Go Home A casa loro - di Luna Gualano : Dopo i tanti eventi di cronaca realmente accaduta in questi luoghi e la xenofobia che continua a tornare a varie riprese, la metafora dello zombie va a fare il riquadro ad un paese invaso dalla paura,...

Con l’Home staging vendere casa è più semplice : Trovare casa, soprattutto nelle grandi città, è una corsa contro il tempo. E spesso pure a ostacoli. Ma la situazione non è meno difficile per chi la casa la deve vendere e anche per questo dagli anni ’70 ha cominciato a diffondersi la figura dell’home stager. Prima negli Stati Uniti poi, col passare del tempo, anche in Europa. Come spiega Immobiliare.it, è possibile accorciare i tempi di vendita grazie all’home staging senza però abbassare la ...

Homepal promette di vendere la tua casa in 45 giorni - e se va male ti rimborsano il costo del servizio : Può la scienza dei Big Data migliorare la vita di chi vende casa? Homepal, società che opera da circa tre anni in Italia, crede di sì. E ci crede così tanto da impegnarsi a fornire il servizio gratuitamente se non dovesse funzionare. In altre parole, o riuscite a vendere entro 45 giorni, oppure vi restituiscono i circa 500 euro che costa il loro servizio “Venduto Garantito”. Negli ultimi tre anni Homepal ha gestito circa 120mila ...

'Homeschooling' - quando la campanella suona a casa : BOLZANO . In Alto Adige un centinaio di bambini non va a scuola, ma viene istruito a casa. L'educazione parentale, conosciuta anche come homeschooling, è in crescita nel mondo di lingua tedesca, ...

5G a casa - mettetevi comodi : per la smart Home appuntamento al 2025 : Berlino – Ai televisori 8k il 5G farà la differenza. Gli schermi con una risoluzione quattro volte superiore al 4K, una delle novità dell‘Ifa di Berlino, la più grande fiera di elettronica, hanno bisogno di una banda abbastanza potente, come il 5G, per trasmettere contenuti che rendano giustizia ai nuovi televisori. Contenuti di cui non si parla prima del 2025. A sei anni dall’arrivo delle reti di quinta generazione sul ...

Home - per la decima edizione del festival la "casa" riapre a Treviso dal 7 al 9 giugno : ...per l'intrattenimento musicale e per le abitudini dei giovani turisti amanti della musica provenienti da tutta Europa - sottolinea lo staff di Home - e nei prossimi anni sicuramente da tutto il mondo,...