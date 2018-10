In coma dopo un infarto | si sveglia mentre la moglie sta per partorire

Golf - WGC-HSBC Champions 2018 : Patrick Reed al comando dopo il primo giro. Più indietro Pavan - male Francesco Molinari : Nuovo appuntamento per l’elite del Golf mondiale che si riunisce a Shanghai (Cina) per la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship 2018. I migliori Golfisti di PGA, European e Asian Tour si affrontano sul par 72 del Sheshan International Golf Club per aggiudicarsi la 14a edizione del HSBC Champions. Al termine del primo giro in testa lo statunitense Patrick Reed, capace di chiudere in 64 colpi con otto birdie e nessun bogey. In ...

Lecce - fa la gastroscopia all'ospedale : Teresa entra in coma e muore poco dopo a 49 anni : E' entrata in coma durante una normale gastroscopia ed è morta pochi giorni dopo. Non ce l?ha fatta Teresa Tramacere, 49enne di Squinzano in Puglia, morta ieri pomeriggio...

Golf – Andalucia Valderrama Masters : l’inglese Chesters al comando dopo il primo giro - Bertasio e Molinari sedicesimi : Lo spagnolo Sergio Garcia, campione in carica, terzo mentre sono in ritardo Paratore e Manassero Si è concluso dopo quasi due giorni di gara, per le interruzioni dovute al maltempo, il primo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola, dove è al comando con 66 (-5) colpi l’inglese Ashley Chesters. Sono in buona ...

MAMMA IN coma SI RISVEGLIA DOPO IL PARTO/ Appena messo il bimbo in braccio ha subito prodotto latte dal seno : Un caso eccezionale difficilmente spiegabile dal punto di vista medico. Una donna in COMA PARTOrisce e quando le mettono il neonato tra le braccia si RISVEGLIA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:52:00 GMT)

Monza cerca il nuovo comandante della polizia locale : il bando dopo il caso Vergante : Il Comune di Monza è di nuovo alla ricerca di un comandante della polizia locale. Piazza Trento e Trieste ha pubblicato il bando per l'assunzione di un nuovo responsabile dei vigili dopo la bufera ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball : Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di Golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri - ok Manassero - Pavan e i due Molinari : Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Yerevan 2018 : Alexandra Trusova conquista la tappa stabilendo un nuovo record. In danza al comando Ushakova-Nekrasov dopo la Rhythm Dance : Proseguono le gare al palazzo del ghiaccio Irina Rodnina di Yerevan (Armenia), questa settimana teatro dell’Armenian Cup, settima e ultima tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. Nella categoria individuale femminile la Campionessa del Mondo in carica Alexandra Trusova ha conquistato in scioltezza la prima posizione guadagnandosi la qualificazione alle Finali di Vancouver che si svolgeranno dal 6 al 9 ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj regina del mondo! Argento per Rachele Campagnol e Daniel Morandin - bronzo per Alessandro Spigai. Lucaroni al comando dopo lo short maschile : Ottavo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che sta ospitando il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità del Solo Dance Silvia Stibilj si è laureata Campionessa Mondiale per la quarta volta consecutiva, interpretando nel migliore dei modi il suo intenso programma libero pattinato sulle note di ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : dopo il primo giro sia Alessia Nobilio che Andrea Romano sono al comando : Buone, anzi ottime, notizie dal primo giro dei tornei maschile e femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Tra le ragazze, al comando c’è Alessia Nobilio, unica giocatrice ad aver girato sotto il par 70 dell’Hurlingham Club della capitale argentina: il suo -2 è frutto di tre birdie (di cui due nelle prime due buche) e un bogey. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Andrea Romano fa parte del quartetto di testa a 69 ...

Foggia - 25enne in coma dopo una rissa in discoteca nata per uno spintone : 2 fermati : Due ragazzi si urtano in pista, volano parole grosse, poi il litigio degenera in aggressione. Secondo un testimone un 24enne e un 25enne avrebbero continuato a colpire la vittima anche quando era per terra privo di sensi

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj al comando dopo la Style Dance. Ricardo Pinto avanti nei maschi - seconda posizione per Daniel Morandin : Sesto giorno di gare ai Campionati del mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella specialità Solo Dance Senior, in campo femminile Silvia Stibilj si è portata saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato un’ottima Style Dance; la fuoriclasse triestina ha sfoderato tutto il suo talento tecnico eseguendo in ...

Rally - Galles : Tanak comanda dopo la prima giornata : LONDRA - Ott Tanak leader del Rally del Galles, undicesima prova del Mondiale Wrc dopo la prima tappa. Il pilota estone della Toyota guida la classifica con 28"8 sulla Hyundai del belga Thierry ...