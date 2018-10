Imprenditore italiano ucciso e bruciato a Buenos Aires

L'Imprenditore ritrovato che non parla più l'italiano : C'è un uomo di 52 anni, toscano di Lajatico, in provincia di Pisa, padre di quattro figli, che da quasi un mese è ricoverato in un ospedale di Edimburgo. Lo hanno portato lì dopo che qualcuno lo aveva ...

Pisa - Imprenditore scomparso ritrovato in ospedale a Edimburgo. “Non ricorda l’italiano e non riconosce la famiglia” : Era scomparso un mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è stato ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino, imprenditore 52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di Pisa. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e ...

Alessandra Ambrosio - è un Imprenditore italiano il suo nuovo compagno : Alessandra Ambrosio, supermodella brasiliana classe 1981, angelo di Victoria Secret' s , il marchio di lingerie più famoso al mondo, dal 2004 al 2017 , è tornata single cinque mesi fa. Dopo una relazione di dieci anni con il manager Jamie Mazur, da cui ha avuto due figlie, Anja Louise e Noah Phoenix, senza mai sposarsi, è ...