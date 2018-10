Immigrazione in Italia | 5 numeri dimostrano che non c’è nessuna invasione

Dossier Statistico Immigrazione 2018 : in Italia nessuna invasione - : Secondo l'indagine statistica, nel nostro Paese ci sono 5,1 milioni di residenti stranieri e "la maggioranza di loro svolge lavori poco qualificati". La Germania ne conta 9,2 milioni e il Regno Unito ...

Immigrazione - i numeri contro le fake news : in Italia meno stranieri - flop delle espulsioni : La fotografia del Dossier statistico Idos per il 2018: 26mila migranti in meno in un anno, i musulmani sono una minoranza (32%, doppiati dai cristiani), mentre dei 41mila irregolari intercettati, soltanto il 44% è stato effettivamente allontanato

ITALIA EUROSCETTICA : SOLO IL 44% RIMARREBBE IN UE/ Immigrazione il tema centrale : piace però l’Euro.. : ITALIA fuori dall’Europa: SOLO il 44% vuole restare nell'Ue. Il Belpaese si riscopre euroscettico dopo un sondaggio effettuato da Eurobarometro: ecco i numeri significativi(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:37:00 GMT)

La lunga storia dell’Immigrazione in Italia : L’errore più comune che si commette quando si parla di immigrazione in Italia è pensare che si tratti di un fenomeno recente. Un libro spiega che non è così. Leggi

Il racconto del reale - Italia e Immigrazione : It will be chaos : “Uno dei più drammatici ritratti di una crisi che ha messo a dura prova i rifugiati e le popolazioni locali” – THE GUARDIAN “Uno straordinario documentario esplora le micro e macro implicazioni della crisi migratoria attraverso le odissee personali dei rifugiati” – LOS ANGELES TIMES Sullo sfondo, milioni di persone in fuga da guerre e dittature, ma anche gli epicentri della crisi migratoria come Lampedusa e il tragico naufragio del 3 ...

Decreto sicurezza-Immigrazione approvato in Cdm/ Ultime notizie - Salvini : "Per rendere l’Italia più sicura" : Decreto sicurezza-immigrazione approvato in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo Salvini soddisfatto: "Per rendere l’Italia più sicura"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:29:00 GMT)

Germania - donna italiana denuncia : “Ufficio Immigrazione mi ha intimato di trovare lavoro entro 15 giorni o sarò rimpatriata”. Non è un caso isolato : “Mi hanno comunicato che avevo quindici giorni di tempo, visto che non potevo provvedere a me stessa, per trovare un lavoro: altrimenti mi avrebbero rimpatriato e avrebbero pure pagato il viaggio a me e alle bambine, se non fossi stata in grado di poterlo pagare io”. A raccontare la vicenda a Cosmo, la trasmissione in italiano di Radio Colonia, è una donna italiana che si è trasferita in Germania nel 2013 e, dopo aver smesso di ...

Immigrazione - uno studio rivela : l'Italia ha risparmiato 1 miliardo in un anno : Pochi argomenti sono di stretta attualita', oggigiorno, come la questione migranti [VIDEO]. Il tema è caldo e lo si avverte dai piani alti alla strada: con ogni probabilita' sara' questo lo snodo cruciale su cui si giocheranno le prossime elezioni e, perché no, il futuro dell'Unione Europea. E l'Italia, su questo tema, è in prima linea. Fin dall'insediamento del ministro Minniti si era gia' avvertita un'inversione di tendenza in questo senso, ...

Matteo Salvini annuncia il Decreto Immigrazione : 'Vieni a casa nostra? Rispetta gli italiani' : In arrivo, c'è il Decreto Immigrazione. E Matteo Salvini lo annuncia così sui social. Il ministro dell'Interno ripropone un breve estratto della sua intervista a Domenica Live di Barbara D'Urso , dove ...

Immigrazione : l'Italia ha risparmiato 1 miliardo in un anno : “Nel corso degli ultimi 12 mesi gli sbarchi di migranti in Italia si sono ridotti di oltre l’80%. Malgrado il calo, permane la sfida di integrare le oltre 180mila persone che hanno ricevuto una protezione internazionale tra il 2011 e oggi”. Ma a quanto ammontano i risparmi di spesa pubblica generati dal calo degli sbarchi? --Pochi argomenti sono di stretta attualità, oggigiorno, come la questione migranti. Il tema è caldo e lo si avverte dai ...

L'Italia può davvero fidarsi di Kurz sull'Immigrazione? : Come c’era da aspettarsi, l’incontro di oggi a Roma tra il premier austriaco Sebastian Kurz e Giuseppe Conte non ha portato ad alcuna intesa sul fronte dei migranti, al di là di poche dichiarazioni generiche. La visita di Kurz, che guida la presidenza del semestre europeo, doveva essere l’occasione

W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta : Immigrazione - Salvini contro tutti : [live_placement]W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaW L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta: immigrazione, Salvini contro tutti pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 22:32.

