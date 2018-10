Immigrazione | i numeri contro le fake news | in Italia meno stranieri | flop delle

Immigrazione - i numeri contro le fake news : in Italia diminuiscono - flop delle espulsioni : La fotografia del Dossier statistico Idos per il 2018: 26mila stranieri in meno in un anno, i musulmani sono una minoranza (32%, doppiati dai cristiani), mentre dei 41mila irregolari intercettati, soltanto il 44% è stato effettivamente allontanato