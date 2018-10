Ilva di Taranto | 10mila operai sapranno con un' app se saranno assunti o in

Ilva di Taranto - fuga di gas all'altoforno : evacuati decine di lavoratori. Poi l'allarme rientra : All'alba è scattata la procedura di messa in sicurezza. I lavoratori hanno lasciato gli impianti e sono stati condotti in zone prefissate per la loro incolumità. Battista (operaio Ilva e consigliere comunale): "I cittadini e ilavoratori sono al sicuro?"