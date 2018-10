Illecito deontologico e invalidità dell’incarico professionale

fanpage

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Cassazione 27.9.2018 n. 23186 In generale la commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologianon comporta la nullità dell'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni, questo, però, non esclude che occorre verificare se la violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto.