Il Viminale ha un piano sgomberi per Roma

Viminale - il piano : a Napoli arrivano 506 agenti in più : Un piano di riordino delle Questure che va dal Nord al Sud d'Italia e si basa, per il 10 per cento, sugli aspetti sociologici e territoriali, per il 90, sulla sicurezza. Il Viminale ci sta lavorando ...

Migranti - il piano del Viminale per accelerare tutti i rimpatri : Il Viminale è pronto a sfornare i due decreti più attesi della gestione Salvini. Oggi il ministro dell"interno ha pubblicato uno scatto dal suo studio per informare i suoi follower di essere al lavoro per limare gli ultimi dettagli degli interventi legislativi che sta preparando. Anche e soprattutto sul piano dei rimpatri.Intanto alla Camera dei Deputati era il sottosegretario Carlo Sibilia a rispondere ad una interrogazione parlamentare ...

Stretta sulle occupazioni abusive Il piano sgomberi del Viminale : Arriva la Stretta del Viminale sulle occupazioni abusive. Il Ministero guidato da Matteo Salvini con una circolare inviata ai prefetti di fatto chiede in tempi rapidi un censimento di tutti gli occupanti abusivi degli immobili. Una scelta quella del Viminale che potrebbe portare ad una vera e propria inversione di tendenza sul fronte della lotta alle occupazioni abusive. La circolare pubblicata sul sito del Ministero è molto chiara: "Data la ...

Droga nella scuole : piano del Viminale per contrastare lo spaccio/ Ultime notizie : fondi per 2milioni e mezzo : Droga nella scuole: piano del Viminale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, possibili soluzioni e stanziamento fondi per 15 grandi città, ecco quali.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:01:00 GMT)