Il sovranismo truffa dei cavalli di Troika

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Se il governo Lega-M5s non avesse un pedigree sovranista verrebbe da pensare che il suo preciso interesse sia quello di assoggettare l’Italia alle decisioni dell’odiata Bce. Il ministro per gli Affari economici, Paolo Savona, quasi non passa giorno senza invocare un intervento emergenziale dell’Euro