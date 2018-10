Il Segreto Anticipazioni 26 ottobre 2018

Il Segreto Anticipazioni - puntate spagnole : una nuova coppia di protagonisti uscirà dal cast : Due personaggi amati de Il Segreto prossimamente ci lasceranno. In Italia vedremo gli episodi nei prossimi mesi. Nel frattempo però ci arrivano le anticipazioni dalla spagna e ve le forniamo prontamente. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando Emilia ed Alfonso, i due locandieri che hanno aiutato tutti. Nell’episodio 1845, secondo le anticipazioni sulle puntate spagnole de’ Il Segreto, i due sposi dovranno lasciare Puente ...

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC e ANTOLINA fanno l’amore ma… : La storyline de Il Segreto legata alla new entry ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) entrerà subito nel vivo: ritornato a Puente Viejo, il suo paese natale, dopo aver perso (apparentemente!) l’amata Elsa Laguna (Alejandra Meco) nel giorno delle loro nozze, il ragazzo farà fatica a parlare all’amico Matias (Ivan Montes) e a don Anselmo (Mario Martin) di ciò che gli è davvero successo ma avrà al suo fianco ANTOLINA (Maria Lima), ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 25 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 25 ottobre 2018: Il Generale, con l’inganno, fa credere a Emilia, Alfonso, Francisca e Raimundo che Fe li abbia traditi… Marcela parla ad Emilia e Alfonso di quanto Fe nutra rancore nei confronti di Nazaria e che vuole vendicarsi… Donna Francisca si reca a casa di Julieta e supplica Saul di ritornare alla villa con lei, dimostrandosi disposta al perdono. Il giovane Ortega rifiuta e le ...

Il Segreto Anticipazioni 24 ottobre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Prudencio confessa a Francisca di aver tentato di abusare di Julieta. Intanto il Generale perseguita Fe.

Il Segreto - fuga d’amore di Julieta e Saul : anticipazioni puntata 24 ottobre in prima serata : Un ‘regno’ fatto di intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo, teoricamente placida cittadina iberica, non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 2 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: ...

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola di Canale 5 per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Il Segreto Anticipazioni 24 ottobre 2018 : Il Generale Perez denuncia Ulpiano per contrabbando : Il Generale Perez De Ayala denuncia Ulpiano per contrabbando poi si scaglia contro Donna Francisca, accusandola di aver aiutato Nicolas.

Il Segreto Anticipazioni : SAUL MUORE? PRUDENCIO gli spara e… : Grossa trappola in arrivo per SAUL Ortega (Ruben Bernal) nelle puntate italiane de Il Segreto in onda tra dicembre e gennaio 2019. Rinchiuso in carcere per l’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), ovvero il padre naturale dell’amata Julieta Uriarte (Claudia Galan), il nostro protagonista si fiderà di PRUDENCIO (Josè Milan) e si metterà completamente nelle sue mani per evadere… Le anticipazioni di questa storyline ...

Il Segreto Anticipazioni puntata 24 ottobre e serale su Rete 4 : Saul e Julieta scappano : Le anticipazioni de Il Segreto della puntata del 23 ottobre 2018 su Canale 5 sono davvero intriganti, così come quelle relative al serale della soap opera in onda in prime time su Rete 4. Centrale la figura del generale Perez De Ayala che, con un piano studiato a tavolino, sta terrorizzando ogni singolo abitante di Puente Viejo. Nell'episodio serale del 23/10, Ayala ha fatto credere a Marcela e Matias che la loro piccola figlioletta fosse ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 24 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 24 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Il Generale riesce a far incriminare Ulpiano per contrabbando e fa anche in modo che a Don Anselmo e Don Berengario sia sospeso lo stipendio. Tutti a Puente Viejo temono di essere presi di mira dal Generale e rimangono delusi perché Donna Francisca non intende far nulla. Dolores, triste per aver perso il suo emporio, va in cerca di pettegolezzi ...

Il Segreto - Julieta sparisce : anticipazioni puntata 23 ottobre in prima serata : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di martedì 23 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: ...