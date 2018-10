Il rischio di giocare con le regole italiane quando valgono quelle europee

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Di Maio e Salvini hanno cercato l'incidente con la Commissione europea – puntualmente verificatosi con la bocciatura della bozza della manovra di bilancio – perché stanno giocando secondo ledella politica italiana e si illudono che, tirando la corda, l'avranno vinta. Sfortunatamente per loro e per noi, Bruxelles non ha alternative perché in ballo non c'è una scelta discrezionale sullo zero virgola del Pil, ma la stessa credibilità – e dunque il futuro – delle istituzioni Ue.Il disco rosso della Commissione, infatti, dipende più dal modo in cui la legge di bilancio è stata presentata che dai suoi contenuti. Per capirlo, bisogna anzitutto comprendere qual è il quadro giuridico al cui interno i due attori – l'esecutivo italiano e quello Ue – si stanno muovendo.Tutti gli Stati membri dell'Unione ...