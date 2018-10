Il presidente della Commissione europea dovrebbe avere più capelli bianchi di

Politica monetaria della Bce - il presidente Draghi in conferenza stampa Diretta : La conferenza stampa da Francoforte dopo la riunione del board per decidere sulla Politica monetaria

Caos ripescaggi - il neo presidente della Figc Gravina convoca riunione d’urgenza : Il neo presidente della federcalcio Gabriele Gravina ha riunito d’urgenza nella sede di via Allegri il pool di avvocati della Figc. Allo studio dei legali e del numero 1 federale, già ai tempi della presidenza della Lega Pro contrario al blocco dei ripescaggi, la soluzione migliore per uscire dall’impasse che si è venuta a creare dopo la decisione di oggi del Tar secondo cui “deve essere riesaminata dagli organismi ...

Pallavolo - la Nazionale italiana femminile farà visita al presidente della Repubblica lunedì 29 ottobre : Il Presidente Mattarella riceverà la Nazionale femminile reduce dai Mondiali di Pallavolo, chiusi al secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Serbia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile, dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali. L’incontrò avrà luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 29 ottobre, alle ore 12. A guidare la delegazione azzurra ci saranno il Presidente ...

Il presidente Mattarella incontrerà lunedi le azzurre della pallavolo : Le azzurre vice campionesse del mondo di pallavolo saranno ricevute lunedì prossimo alle 12 al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo apprende l'Ansa. della delegazione faranno parte oltre alla squadra e ...

Claudio Fava presidente della commissione antimafia dell'ARS su intimidazione Giustolisi : 'In Sicilia c'è chi vorrebbe politica, magistratura, forze dell'ordine e inquirenti silenziosi ed obbedienti. Sappia che non raggiungerà i suoi scopi. La nostra solidarietà e la nostra massima attenzione per il capo della squadra ...

Il presidente della Repubblica firma il decreto fiscale : Semaforo verde dal Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge fiscale . Il testo può essere pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore. Poco ...

Chi è Maurizio Fugatti - il nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento : Nel 2005 è diventato segretario regionale della Lega Nord in Trentino, dando così inizio alla sua carriera politica. L'anno successivo viene eletto per la prima volta deputato nella circoscrizione ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro, dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a disputare ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Dopo nove mesi di commissariamento, a seguito della debacle della nazionale maggiore che ha clamorosamente fallito la qualificazione ai mondiali e le conseguenti dimissioni di Carlo Tavecchio, la Figc, l'organo di organizzazione e controllo del calcio in Italia, ha finalmente un nuovo presidente: è Gabriele Gravina, classe 1953, dal 2015 al 16 ottobre scorso presidente della Lega Calcio, eletto al primo scrutinio con il 97,20% dei ...

Gli alberghi come risorsa. Il presidente Federterme : 'Recuperare edifici in aree importanti della città' : L'iconografia della città passa anche e soprattutto dalle strutture alberghiere. Lo sa bene l'ingegnere Ewa Kawamura studiosa giapponese e docente al Tokyo Institute of Technology che si è formata a ...

Chi è Maurizio Fugatti - il presidente della Provincia di Trento - : Con la Lega dal 2005, è stato due volte deputato e nel 2013 era già stato candidato alla presidenza della Provincia di Trento. Da giugno è sottosegretario alla Salute del governo Conte

Gravina nuovo presidente della Federcalcio : Gravina ne è certo, anche se conosce e ammette le difficoltà di un mondo tradizionalmente diviso. Lo stesso mondo che, neppure nove mesi fa nello stesso luogo, aveva combinato un pasticcio mancando l'...

Il Papa al presidente della Colombia : "Unisca il Paese". Colloquio su narcotraffico e migranti : Non è mancato inoltre, prosegue il comunicato vaticano, 'un fruttuoso scambio di vedute sulla situazione politica e sociale della Regione, con speciale attenzione alle migrazioni'. Duque - che ha ...

