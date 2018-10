IL PARADISO DELLE SIGNORE | anticipazioni puntata di venerdì 26 ottobre 2018

Il PARADISO DELLE Signore - intervista esclusiva ad Alessandro Fella : "In futuro vorrei tornare in teatro...il teatro è vita!" : Abbiamo incontrato Alessandro Fella interprete di Federico Cattaneo nell'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore .

Il PARADISO DELLE signore : LUCA CAPUANO nel cast? I rumor!!! : Prosegue la programmazione quotidiana de Il paradiso delle signore, la fiction italiana che, dopo due stagioni in prima serata, ha ora adottato un formato daily e ci fa compagnia dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, con un cast in larga parte rinnovato e trame nuove di zecca. A proposito di novità, chissà che non ce ne sia una niente male: recentemente il popolare attore LUCA CAPUANO ha iniziato ad anticipare via social che per lui è ...