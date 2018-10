Il nuovo album di Ariana Grande ha già un titolo | svelata un’anteprima dell’inedito Needy

I Måneskin raccontano il nuovo album “Il ballo della vita” nella nostra video intervista : This is Måneskin The post I Måneskin raccontano il nuovo album “Il ballo della vita” nella nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Noel Gallagher - forse già nel 2019 un nuovo album con un sound tra 'disco anni '70 e nascita del mondo' : Per quel che mi riguarda, non sono né il migliore cantane al mondo né il migliore chitarrista al mondo, ma sono il migliore al mondo a essere me stesso, cazzo. C'è tutta questa gente che mi paga, per ...

Duets Forever è il nuovo album di Cristina D’Avena con 16 ospiti : Duets Forever è il nuovo album di Cristina D'Avena atteso per il 23 novembre. Duets Forever - Tutti cantano Cristina arriva dopo il grande successo di Duets, il primo album di duetti sulle sigle dei cartoni animati più seguiti degli scorsi anni con alcuni apprezzati artisti del panorama musicale nostrano. In Duets c'erano Ermal Meta e Alessio Bernabei ma anche Arisa, Annalisa e Chiara. Hanno duettato con Cristina D'Avena Benji e Fede e i La ...

Ufficiale il nuovo duetto di Kanye West e Nicki Minaj per l’album YANDHI - a 8 anni da Monster (video) : A otto anni dalla loro prima volta Kanye West e Nicki Minaj tornano a lavorare insieme per un duetto: lo ha rivelato il rapper durante una breve intervista con TMZ, annunciando che la rapper parteciperà a una traccia del suo prossimo album, che ha già un titolo Ufficiale,YANDHI. Sarà un album ricco di collaborazioni per il controverso cantautore, che negli ultimi tempi si è messo in mostra per il suo appoggio al presidente americano Donald ...

Testo e video Vodka di Biondo - il nuovo singolo prima dell’album Ego : Vodka di Biondo è il nuovo singolo del trapper, noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo il rilascio del brano, disponibile in radio e in digital download, da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale della canzone, per la regia di Alessandro Murdaca. Il protagonista della clip è Biondo che intona i suoi versi, prima anticipazione del nuovo album di inediti del cantante che ad Amici ha diviso il corpo ...

Maneskin il gruppo annuncia il nuovo album e un tour europeo : Il 26 ottobre “Il ballo della vita”, album di esordio dei Maneskin. Il gruppo romano, arrivato secondo nella scorsa edizione di X Factor pur avendo catalizzato tutta l’attenzione del pubblico, ha anche annunciato un tour europeo che partirà a febbraio. “Questo disco è un messaggio di libertà – dicono -, ed è la dimostrazione che con il lavoro e l’impegno si possono concretizzare i propri sogni”.Per una ...

Shade ha annunciato l’uscita del nuovo album “Truman” : In arrivo il 16 novembre The post Shade ha annunciato l’uscita del nuovo album “Truman” appeared first on News Mtv Italia.

Truman è il nuovo album di Shade in uscita a novembre : l’annuncio con un freestyle (video) : Si intitola Truman il nuovo album di Shade atteso per il 16 novembre con Warner Music. Il titolo deriva da un gioco di parole ed è composto da due parole inglesi: True (vero) e Man (uomo), è però volutamente ripreso dal celebre film con Jim Carrey “THE Truman SHOW". Con il nuovo disco di inediti, Shade vuole discostarsi da una realtà fatta di lusso, sfarzo, ostentazione, in cui amicizie e sorrisi durano il tempo di una Instagram stories ...

La doppia anima di Marco Mengoni nei video di Voglio e Buona Vita in attesa del nuovo album : Marco Mengoni nei video di Voglio e Buona Vita ci porta dritti nel mondo del nuovo album atteso per la fine del mese di novembre. Le anteprime delle due clip ufficiali dei singoli sono state lanciate in esclusiva per gli utenti della app ufficiale, che hanno così potuto vedere in anticipo quale fosse la direzione presa dal loro artista preferito. I due video sono stati rilasciati mentre è già partita la corsa per aggiudicarsi uno dei ...

Gazzelle ha svelato la tracklist del nuovo album “Punk” : In uscita il 30 novembre The post Gazzelle ha svelato la tracklist del nuovo album “Punk” appeared first on News Mtv Italia.

Mariah Carey - il 16 novembre nuovo album 'Caution' : Mariah Carey, che ha appena pubblicato il brano 'The Distance' feat. Ty Dolla $ign, ha annunciato l'uscita del nuovo album 'Caution', il quindicesimo della sua carriera, prevista per il 16 novembre ...

Mariah Carey - il 16 novembre nuovo album : ANSA, - ROMA, 22 OTT - Mariah Carey, che ha appena pubblicato il brano "The Distance" feat. Ty Dolla $ign, ha annunciato l'uscita del nuovo album "Caution", il quindicesimo della sua carriera, ...

Gazzelle : in uscita “Punk” il nuovo album del cantautore romano con oltre mezzo milione di stream : Si chiamerà “Punk” il secondo atteso disco di inediti del cantautore romano Gazzelle (Maciste Dischi/Artist First), in uscita il 30 novembre. Questa la tracklist del disco prodotto da Federico Nardelli: Con oltre mezzo milione di stream nella prima settimana dall’uscita, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Sopra”, il cui video diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols, è visualizzabile al link ...

Anche J-Ax nel nuovo album di Baby K in uscita il 16 novembre : ufficiale la tracklist di Icona : J-Ax nel nuovo album di Baby K è solo uno dei tanti featuring inseriti in Icona, prossima prova di studio di Claudia Nahum dopo il successo del singolo Da Zero a Cento. Il rapper milanese, che in questi giorni è impegnato nel tour celebrativo dei suoi 25 anni di carriera al Fabrique, compare nel brano Certe cose. Nella tracklist di Icona già annunciata, Anche una collaborazione con Gemitaiz ma Anche una con DVicio, per riportare alla ...