Il Napoli ad un passo dall' impresa | la sfida con il Psg finisce pari

Lucano : 'Nessun passo indietro. E vado a Napoli da de Magistris' : Oltre a dimostrare la mia innocenza personale , credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò che sta accadendo in questo Paese". De Magistris: 'Riace diventi roccaforte della resistenza' " Il problema di Riace ha detto De Magistris- non è l'...

Hamsik deluso dalla sua Slovacchia. Ma deve cambiare passo anche a Napoli : L'impresa non gli è riuscita. Avrebbe voluto regalare alla sua Slovacchia la promozione nell'Europa dei grandi. Ma la sconfitta rimediata contro la Repubblica Ceca ha complicato parecchio i piani di ...

Napoli - sorpasso mortale in moto : muore sul colpo un quindicenne : Si è consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre a Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli, l'ennesima tragedia stradale che vede coinvolto purtroppo un giovane ragazzo. Angelo Rullino, di appena quindici anni, ha perso la vita a seguito di un sorpasso a bordo della suo moto che gli è costato la vita. Il giovanissimo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, era a bordo del suo Liberty 125, insieme ad un amico di ...

Napoli - un passo alla volta! La difesa regge - Insigne stende la Fiorentina e cancella i (comprensibili) musi lunghi : Napoli che blinda la difesa e supera la Fiorentina grazie a due giocate dei singoli: 3 punti e testa della classifica per i partenopei, ma gli standard ‘da scudetto’ sono ancora ben lontani Una settimana di sosta, per le Nazionali e per assimilare lo schiaffo subito fuoricasa contro la Sampdoria, è quanto bastato al Napoli per tornare sulla ‘retta via’ che porta allo scudetto. Gli azzurri ripartono dal San Paolo, ...

Sampdoria-Napoli - dalle 20.30 La Diretta Ancelotti vuole tenere il passo della Juventus : Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, sin qui il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. I partenopei fanno ora ...

Spal da sogno - la squadra di Semplici tiene il passo di Juve e Napoli : adesso caccia ad uno storico tris : La seconda giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, la vera sorpresa di questo inizio può essere considerata la Spal, la squadra di Semplici guida la classifica con Juventus e Napoli. Esordio con il botto con il successo nella sentitissima gara contro il Bologna, poi la vittoria davanti al pubblico amico contro il Parma grazie ad una rete fantastica da parte di Antenucci. L’obiettivo è ...

Roma e Napoli tengono il passo della Juventus targata Ronaldo : Novanta minuti sono pochi per analisi profonde, ma comunque sufficienti per ricavare alcune certezze. E non tutte sono piacevoli. L'Italia non è ancora tecnologicamente all'altezza per un prodotto ...