Il mondo del volley in lutto | è morta a 38 anni Sara Anzanello

Volley - è morta Sara Anzanello : aveva 38 anni. Campionessa del mondo 2022 - lottava da anni contro l'epatite : Sara Anzanello purtroppo non ce l'ha fatta e il Volley italiano, ma non solo, ora si trova a piangere una sua Campionessa del mondo. L'ex pallavolista italiana, originaria di San Donà di Piave e vincitrice in Germania dell'alloro intercontinentale insieme alle ragazze guidate da Bonitta, si è spenta dopo una lunga lotta ...

A 48 anni Gina è la nonna più sexy del mondo : La versione australiana della rivista Maxim ha eletto Gina Stewart come la nonna più sexy al mondo, oltre ad inserirla al...

Jaguar XE SV Project8 – La più veloce berlina al mondo si trasforma in race taxi sulla pista del Nurburgring Nordschleife : Jaguar offre a tutti gli appassionati di auto sportive la possibilità di salire a bordo della berlina più veloce del mondo, la XE SV Project 8, che per l’occasione si trasforma in un race taxi sul circuito del Nürburgring I visitatori del Nürburgring Nordschleife, in Germania, potranno provare il brivido di salire a bordo della più veloce berlina quattro porte al mondo: avranno infatti la possibilità di effettuare un giro del ...

Porsche Ice Experience : il corso di guida sportiva raggiunge i confini del mondo [VIDEO] : Porsche ha diramato un video ufficiale dedicato al suo corso di guida in condizioni estreme battezzato Porsche Ice Experience Questo speciale corso di guida si svolge all’estremo nord della Svezia, nella suggestiva cornice di Varutrask, a Skelleftea. Situata ai piedi del circolo polare artico, Skelleftea è il luogo ideale per scatenare in condizioni proibitive la potenza delle supercar della Casa teutonica. I partecipanti saranno ...

Nuova Bmw BMW M5 Competition : arriva la berlina quattro porte più potente del mondo [FOTO] : La Casa di Monaco lancia una versione ancora più estrema della sua berlina di segmento “E” in grado di sviluppare la bellezza di 625 CV Tutto l’animo sportivo della Casa dell’elica si concentra nella Nuova Bmw BMW M5 Competition, versione dalle performance velocistiche estreme della nota berlina quattro porte di segmento “E”. L’esperienza di guida alle prestazioni che definisce il carattere della Nuova M5 Competition nasconde una ...

Dragon Trainer : Il mondo Nascosto e tutti gli spoiler del roadshow di Roma con il regista : Volevamo creare un Mondo credibile, così quando Hiccup sale su Sdendato lo senti che se non si tiene bene cadrà. A tal proposito quando finimmo il primo film Steven Spielberg venne alla prima ...

Fatica e lotta - ma anche cultura e scienza nella storia del Comizio Agrario di mondovì : Si dipana quindi nella letteratura stampata dal Comizio Agrario una storia sociale importante, fatta di Fatica e di lotta, ma anche di acquisizione di cultura e di scienza agraria ed economica». Al ...

Sci alpino - Coppa del mondo 2018-2019 : Mikaela Shiffrin super favorita. Rebensburg guida il gruppo delle rivali - l’Italia punta su Brignone : Come al maschile, dove il favorito è ancora Marcel Hirscher, anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino c’è un’atleta nettamente avanti a tutte le altre nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela Shiffrin va a caccia del terzo titolo consecutivo e l’americana sembra davvero avere poche rivali capaci di tenerle testa. Un dominio incontrastato quello dello scorso anno ed una vittoria arrivata con oltre 600 punti di ...

Pallavolo femminile : i guadagni delle azzurre vice-campionesse del mondo : Finito il Mondiale di Pallavolo femminile, il campionato è già alle porte: sveliamo quanto guadagnano all'anno le giocatrici che ci hanno fatto sognare conquistando la medaglia d'argento.