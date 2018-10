Il mite sicario Tom Wilkinson in una dark comedy tutta britannica

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Tra i servizi più utili svolti dalla Festa del Cinema di Roma c'è la segnalazione di titoli succosi, già presentati in altri Festival, grazie alla sottosezione "Tutti ne parlano". Così ci arriva il bel regalo di Dead in a Week: Or Your Money Back (Morto in una settimana o ti ridiamo i soldi, che esce in Italia il 22 novembre ), scintillante commedia nera dall'umorismo british che, in occasione del Festival di Edimburgo di qualche mese fa, ha rivelato il fresco talento dello sceneggiatore e regista Tom Edmunds.È un film low budget basato su una trovata paradossale: un'efficiente cooperativa di sicari che si prende (a pagamento) la briga di "dare un aiutino" agli aspiranti suicidi. Il servizievole killer della storia ha la flemma anzianotta di Tom(indimenticabile in Full Monty) ed è munito di eleganti biglietti da visita, di una ...