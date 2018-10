Il dibattito infinito sul 41bis riparte dopo la condanna Cedu su Bernardo Provenzano

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La decisione della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che hato l'Italia per aver sottoposto al 41 bis il bossanche negli ultimi mesi della sua vita, riapre ilsul regime del carcere duro. La normativa, già esistente dal 1975 ma estesa dal 1992 ai mafiosi - per evitare che continuassero ad avere contatti con l'esterno e a impartire ordini ai propri sottoposti - è stata più volte oggetto di critiche anche da parte di organizzazioni internazionali, perché considerata in alcuni suoi aspetti eccessivamente restrittiva.Nel mirino dell'ultima decisione dellala scelta, da parte del magistrato competente, di non revocare il regime del carcere duro nei confronti dinonostante il capomafia siciliano - catturato, durante la latitanza, nel 2006 e morto nel 2016- negli ultimi mesi della sua vita versasse ...