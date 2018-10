Il Data Pack 2 0 di PES 2019 è disponibile | introdotta la Chinese Football Association

eurogamer

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che il2.0 di PESora, gratuitamente, per il download per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.Il2.0 include oltre 100 visi aggiornati dei giocatori, nuovi stadi e una nuova serie di scarpini da calcio.L'inclusione dellaSuper League e dei team e dei loghi della Thai League porta avanti il progetto di KONAMI di espandere ulteriormente il numero di licenze ufficiali incluse all'interno di PES.Read more…