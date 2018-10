Il creatore di Eternal Darkness e Legacy of Kain annuncia il nuovo action RPG

eurogamer

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Denis Dyack,diofe Too Human, hato ungioco, intitolato Deadhaus Sonata, sviluppato dal suostudio, Apocalypse. Sarà un RPG d'azione free-to-play per PC che però "mira a tutte le piattaforme". Secondo Dyack, il gioco fonderà il meglio di tutto ciò che ha fatto in passato."Stiamo combinando elementi di molti dei miei giochi passati in Deadhaus Sonata", ha detto Dyack a IGN. "Deadhaus Sonata è un gioco multiplayer cooperativo con i tratti lovecraftiani di: Sanity's Requiem, elementi di giochi di ruolo gotici da Blood Omen:ofe altri elementi di RPG d'azione di Too Human. Apocalypse ha descritto Deadhaus come "una combinazione di azione veloce, raccolta di bottino e profonda lore gotica.Dyack è stato recentemente accostato a Shadows of the, un sequel spirituale diche non è ...