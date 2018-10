Il Contratto per la mobilità sarà triennale

Vincenzo Nibali e il 2019 della rivincita : Giro d’Italia per un record storico. Poi il Contratto verso Olimpiadi e Mondiali : Vincenzo Nibali ha concluso la propria stagione con il secondo posto al Giro di Lombardia, segno tangibile di come la condizione dello Squalo stesse crescendo dopo l’infortunio capitato al Tour de France e la conseguente operazione per curare la frattura alla decima vertebra toracica. Il siciliano, che aveva incominciato il 2018 con una favolosa vittoria alla Milano-Sanremo, si era poi concentrato sulla Grande Boucle ma ha dovuto alzare ...

Sicilia : Musumeci - nuovo Contratto integrativo regionale per forestali : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - A diciassette anni dall'ultimo rinnovo, gli operai forestali Siciliani hanno un nuovo contratto integrativo regionale. Il governo Musumeci ha ratificato l'intesa siglata ad agosto, dopo tre mesi di confronto, dagli assessori al Territorio Toto Cordaro e all'Agricoltura

Ministro Giulia Bongiorno : 'Troveremo le risorse per il Contratto statali' : Ministro Giulia Bongiorno, sulla pace fiscale il governo è arrivato a un passo dalla crisi. Oggi è previsto un consiglio dei ministri. Troverete una soluzione? 'Certo. Matteo Salvini ha detto che è ...

Salini Impregilo vince un nuovo Contratto da 718 - 8 mln di euro per una linea del Grand Paris Express : Salini Impregilo, forte di una esperienza maturata con la realizzazione di oltre 400 km di linee metropolitane nel mondo, da New York a San Pietroburgo, possiede una competenza unica e riconosciuta ...

F1 - Sergio Perez resta alla Force India : ufficiale il prolungamento di Contratto del messicano : La scuderia diretta da Otmar Szafnauer ha ufficializzato il primo dei due piloti che comporranno la line-up della prossima stagione Mancava solo l’annuncio ufficiale, adesso è arrivato anche quello: Sergio Perez continuerà ad essere un pilota del team Racing Point Force India anche nel 2019. L’annuncio è arrivato alla vigilia del week-end del Gp di Austin, a renderlo noto è il team principal della scuderia di Silverstone Otmar ...

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del Contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Usain Bolt al centro del mercato - proposta dall’Europa per il giamaicano : pronto per lui un Contratto biennale : La Valletta FC vorrebbe tesserare il giamaicano facendogli firmare un contratto biennale, nei prossimi giorni è attesa la risposta di Bolt Il primatista mondiale Usain Bolt potrebbe avere il suo primo contratto come calciatore professionista in un club dell’isola di Malta. Il presidente della squadra della Valletta FC, Victor Sciriha, ha dichiarato oggi alla radio Magic FM di Malta che i nuovi investitori di Dubai stanno parlando con ...

MotoGp - Nakagami rinnova il Contratto con la Honda LCR : accordo prolungato anche per il 2019 : Il pilota giapponese ha prolungato il suo contratto con la Honda LCR anche per il 2019, come riportato dal team sul proprio sito Takaaki Nakagami ha rinnovato il suo contratto con la Honda LCR per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso team di MotoGp a pochi giorni dal Gp del Giappone con un comunicato: “Prima di tutto, sono davvero felice di continuare con il team LCR Honda anche nel 2019 – ha detto il pilota giapponese – ...

Pace fiscale - Salvini a M5S : è nel Contratto di governo - per me vale : "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per ...

Test antidoping per Bolt : 'Perché? Non ho il Contratto' : MELBOURNE, AUSTRALIA, - ' Mi sono ritirato dall'atletica per diventare un calciatore ma guardate qui... Come posso fare un Test antidoping se non sono ancora un calciatore professionista? Seriamente...

Mercato NBA – Miami Heat - rinnovo di Contratto per Justise Winslow : cifre e dettagli : I Miami Heat e Justise Winslow trovano l’accordo per il rinnovo di contratto: il giocatore resterà in Florida ancora per altri 3 anni Dopo aver provato, apparentemente senza successo, ad imbastire una trattativa per portare a Miami Jimmy Butler, gli Heat hanno deciso di dedicarsi agli affari relativi alla propria franchigia. Primo obiettivo: il rinnovo di Justise Winslow. Prolungamento di contratto che è arrivato, come riportato da ...

