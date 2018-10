Il Colle si prepara all' assedio gialloverde

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si prepara verso Doha con un’amichevole in Germania. Le azzurre convocate per il Collegiale : L’Italia intensifica la sua corsa verso i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, prima dell’appuntamento più importante della stagione che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (destinati alle squadre che saliranno sul podio), scenderà in pedana sabato 13 ottobre per affrontare Germania, Francia e Svizzera nel quadrangolare in ...