Il Cinema d' autore sbarca in Hotel | il 26 ottobre la premiere di ' Tulips' al Church

Cinema d'autore : riparte la rassegna 'Tempi Moderni' con il film su Stefano Cucchi : Si parte giovedì 25 ottobre con due appuntamenti alle 18 e alle 21 al Cinema Oddo con il film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, molto attuale in questo momento perché racconta in una cronaca ...

Stefano Sollima : “Il Cinema d’autore? Ha allontanato il pubblico dalle sale. Una forma sofisticata di suicidio” : “Il cinema d’autore ha distrutto il cinema perché ha allontanato il pubblico dalle sale”. Nel ricordare l’esperienza sui set di papà Sergio (Sandokan, Corri uomo corri), Stefano Sollima , durante la diretta al fatto quotidiano.it per presentare l’uscita del suo film hollywoodiano Soldado (18 ottobre 2018), torna sulla diatriba storica tra cinema di intrattenimento e cinema d’autore: “Il grande cinema è passato attraverso il cinema di ...

Al « Cinema Teatro Impero» l'autunno d'autore in una rassegna : Spettacoli alle 18 e alle 20 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo. Si comincia il 20 e 21 ottobre con «Benvenuti a casa mia», l'ultimo lavoro ...

Opera senza autore film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Opera senza autore è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Florian Henckel von Donnersmarck ha come protagonisti Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci. Di seguito ecco cast , scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Opera senza autore film al ...

La storia del Cinema d'autore raccontata per immagini : Emanuele Beluffi L'abbiamo vista a Porto Rotondo, in una mostra dedicata al cinema a cura di Sonny Calderon decano della New York Film Academy. Isabelle Adriani, attrice, scrittrice, conduttrice tv e ...