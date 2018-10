Il calcio e il pianeta eSports | PES League in rampa di lancio

oasport

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sfide mozzafiato e adrenalina allo stato puro con Pro Evolution Soccer 2019. Il colosso Konami, celebre maison di progettazione e sviluppo dei videogiochi, ha ufficialmente lanciato, a fine settembre, la Pes2019 con tornei myclub competitivi che si disputeranno in ben tre continenti differenti ma con un’unica mission: aggiudicarsi il bottino di 300.000 dollari. Cosa non da poco per un videogioco sempre più nel cuore degli appassionati. Giovani ma anche veterani, studenti ma anche qualche ‘folle’ lavoratore pronto a spendersi un giorno in più di ferie. Incredibile ma vero, tutto questo è Pes, sinonimo di garanzia per gli amanti della competizione. Match al cardiopalma tra i migliori player delche si sfideranno in match locali e online (1v1 e 3vs3/coop), con finalissima in programma a giugno del prossimo anno durante l’evento PESWorld Finals. Le ...