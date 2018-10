Il calcio e il pianeta eSports : PES League in rampa di lancio : Sfide mozzafiato e adrenalina allo stato puro con Pro Evolution Soccer 2019. Il colosso Konami, celebre maison di progettazione e sviluppo dei videogiochi, ha ufficialmente lanciato, a fine settembre, la Pes League 2019 con tornei myclub competitivi che si disputeranno in ben tre continenti differenti ma con un’unica mission: aggiudicarsi il bottino di 300.000 dollari. Cosa non da poco per un videogioco sempre più nel cuore degli ...