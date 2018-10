Il boss Michele Zagaria indagato per minacce a direttore del carcere di Opera

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Solo un anno fa in un’ordinanza con cui si ordinava l’arresto di un imprenditore il gip di Napoli aveva scritto chedlapoteva ancora influenzare il territorio. Oggi da Milano arriva la notizia che ildel clan dei Casalesi vengono contestati episodi di violenza einanche aldella struttura detentiva di Milano. Durante un colloquio con un medico l’uomo ha detto: “Illo paragono a una busta dell’immondizia e io l’immondizia la butto fuori”.ha anche preso a bastonate, distruggendole, le telecamere che lo tenevano sotto controllo in cella, rivoltoanche agli psichiatri e preso a schiaffi agenti. Ilinoltre è accusato di avere preso a schiaffi un agente, procurandogli lesioni. Qualche mese dopoè stato trasferito in un altro, insieme con un altro ...