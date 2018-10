Il benessere del cavallo galoppa su gomma riciclata

“I carboidrati servono anche a bruciare i grassi” : in occasione del Pasta Day arriva la pasta del benessere : Oggi si celebra la Giornata Mondiale della pasta e per l’occasione a Firenze è stata presentata la “pasta del benessere“: più leggera, a basso indice glicemico, altamente digeribile, adatta per i diabetici e gli insulino resistenti. Piena di qualità salutistiche, dunque, ma che allo stesso tempo soddisfa anche i palati più esigenti. Nata per gli sportivi, ai quali assicura il giusto apporto di carboidrati, è adatta a tutti, ...

'Il corpo delle donne' : la maternità - la salute e il benessere a Bologna : Il secondo appuntamento di questo originale ciclo di spettacoli e incontri è venerdì 23 novembre, alle ore 19, presso l'Aula Magna Ospedale Maggiore , Largo Nigrisoli, 2 Bologna, con lo spettacolo ...

E' il "Pasta Day" : da Firenze arriva la pasta del benessere : Firenze,, askanews, - In occasione della Giornata Mondiale della pasta, che si celebra il 25 ottobre, arriva la "pasta del benessere": più leggera, a basso indice glicemico, altamente digeribile, ...

Il populismo del benessere - Lega pigliatutto in Trentino e Alto Adige : (Foto: Lapresse) Trainato dalla locomotiva Lega, il centrodestra in formazione classica allargata a diverse liste civiche ma schiacciato sul quasi 27% del partito di Matteo Salvini, va a prendersi la provincia di Trento. E anche in Alto Adige, dove pure la Svp vince e bene superando la soglia del 40% indicata come critica nei giorni scorsi dal governatore Arno Kompatscher, mette il turbo e passa dal 2,5% raccolto alle precedenti elezioni con ...

La musica come supporto al benessere mentale. Ma a volte "complice" della depressione : Il caso Avicii Si può cercare di comprendere un po' di più, perché la depressione è così comune nel mondo della musica riflettendo sulla scomparsa presumibilmente per suicidio, anche del dj Avicii, ...

La Giornata del benessere a Ragusa : Lunedì è in programma nella sede Cna di Ragusa la “Giornata del Benessere” promossa e organizzata da Cna Sicilia.

La sessuologa : 'La visita andrologica alla prostata evoca ansie. L'uomo non conosce cosa sia la prevenzione e la promozione del benessere ... : La sessuologa: "La visita andrologica alla prostata evoca ansie. L'uomo non conosce cosa sia la prevenzione e la promozione del benessere sessuale"

Arriva Holy - drink del benessere made in Italy. Nel progetto anche la famiglia Marzotto : Parte la sfida italiana ai grandi marchi americani del wellness drink come Gatorade, Bai drink o Vitamin Water. A tentare la mossa è Holy, bevanda in lattina che cavalca la voglia di benessere e di ...

Agnano - il grande ritorno delle terme : rivive il parco del benessere : Riapre dopo un accurato restyling il parco del benessere all'interno dell'antico complesso delle terme di Agnano: un'oasi naturale di oltre 44 ettari di sorgenti termali e sbuffi sulfurei, alberi ...

Google Home 2.6 aggiunge controllo intelligente - tema materiale - preparazione del benessere digitale e rivela il nome in codice di Google Home Hub : Google Home 2.6 è in roll out con un tema Material rinnovato che sfrutta la barra in basso, mentre il teardown dell'apk rivela che Google è al lavoro sul benessere digitale e il supporto per Google Home Hub. Fra le linee di codice trapelano anche il nome in codice di Google Home Hub, che sarebbe "Estelle", e l'equalizzatore ambientale che Google ha annunciato ieri per adattare lo schermo alla luminosità di una stanza. L'articolo Google Home 2.6 ...

Giornata della Salute Mentale - il benessere sessuale è una necessità anche i pazienti psichiatrici : Finalmente anche la Salute psicologica è oggetto di attenzione collettiva mediante l’istituzione della “Giornata dedicata alla Salute Mentale” e quindi anche a quelle persone che soffrono di disagi psicologici più o meno gravi. In questa occasione vengono affrontati molti temi relativi alle condizioni dei malati mentali, ma ancora c’è molta resistenza a parlare della loro sessualità. Il benessere sessuale e affettivo di queste persone viene, ...

"benessere e salute della donna e del neonato nel post partum" : un incontro a Cuneo : In occasione della Settimana mondiale dell'allattamento, medici e altri professionisti dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e dell'Asl Cn1, in collaborazione con il Comune ed il Parco ...

L’Aspic e la Promozione della Cultura del benessere della Comunità : ASPIC, un Impegno Profondamente Radicato nel Sociale! Incontriamo la Presidente ASPIC Psicologia

