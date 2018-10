Il 41 bis non può essere una vendetta di stato E l' Europa condanna l' Italia su Provenzano

Salvini : Italia non ha bisogno di "aiuti esterni" - manovra darà stabilità : ... sottolineando di essere però d'accordo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria quando esprime preoccupazione sull'alto livello raggiunto dallo spread. 'Non abbiamo bisogno di aiuti esterni. La ...

«La scuola non ha bisogno di altri fondi. Prof assunti dalle Regioni? Idea virtuosa» : Il ministro Bussetti apre alle richieste delle Regioni Veneto e Lombardia sull’autonomia differenziata. Nel bilancio non ci sono fondi per scuole e università? «Ci si scalda con la legna che si ha»

Plebiscito - l'imprenditore Prezioso : 'Grate ovunque - non si dice no a tutto' : Il pragmatismo del fare contro gli anatemi dei templari dell'identità. Di fronte alla levata di scudi in difesa della piazza-museo minacciata dalle griglie di ventilazione del metrò, Ambrogio Prezioso,...

Plebiscito - il sovrintendente Garella : 'Non prendo lezioni dagli intellettuali' : 'Al di là delle chiacchiere che si stanno facendo in queste ore, la questione è semplice. L'amministrazione ha pensato che fosse utile fare ulteriori accertamenti: avere un'integrazione sulle ...

Marzia bisognin lascia YouTube : “Mi sento pronta per qualcosa di diverso - non voglio forzarmi a continuare” : “Ho amato ogni singolo momento della mia esperienza su YouTube. Ma non voglio forzarmi a continuare quando sento di essere pronta per qualcosa di diverso”. Con queste parole Marzia Bisognin, tra le YouTuber italiane più famose al mondo, ha annunciato ai suoi 7,5 milioni di follower di voler dire addio a YouTube. “Soprattutto quest’anno ho faticato a trovare una ragione per continuare“, ha spiegato. Diventata celebre ...

14enne affetta da malattia rara : "Serve cannabis medica - ma non possiamo permettercela" : La famiglia lotta contro il tempo per reperire i fondi necessari all'acquisto della terapia. Il sindaco: "La Regione...

La Cuccarini sta con i sovranisti : "Non bisogna vivere con la paura dello spread" : Lorella Cuccarini torna a parlare di sé (senza filtri) in un'intervista a La Verità.La conduttrice "più amata dagli italiani" racconta la sua svolta sovranista: "Ho votato per una delle due forze al governo". Lorella non si tira indietro alle domande e spiega di aver letto Gli Stregoni di Marcello Foa. "Illuminante - replica -. Il libro di Foa mi è stato consigliato da mia sorella e mi ha molto colpito. Due anni fa ho letto Il mondo nuovo di ...

Viadotti e degrado - non basta denunciare il pericolo. bisogna intervenire : “Purtroppo un po’ di degrado c’è, in certi casi è più pesante in altri meno”. Cesare Ramadori, amministratore delegato di Strada dei Parchi, la concessionaria della A24 e della A25, lo ammette. Lungo la Roma-Teramo e la “Torano-Pescara” non tutto va come dovrebbe. Dopo la tragedia di Genova il trend ha subito un deciso contraccolpo. Le segnalazioni sullo stato precario di infrastrutture viarie non possono essere trascurate. “Alcuni ...

L'Africa non ha bisogno di un'esplosione demografica : Anche se è vero che questa politica ricorda quella del figlio unico in Cina, almeno è un tentativo di trovare una soluzione. Appiah è stata duramente criticata per questa proposta, quasi sempre da ...

Salute : ecco di quante ore di sonno abbiamo bisogno per il nostro benessere - ma attenzione a non dormire troppo : Gli studi sulle ore di sonno necessarie al nostro organismo per rigenerarsi sono tanti e in genere anche abbastanza concordi: dormire 7-8 ore a notte sarebbe l’ideale. A questa conclusione sono giunti i ricercatori della Western University, che hanno però lanciato un nuovo allarme: dormire troppo fa male tanto quanto dormire troppo poco. I ricercatori del Brain and Mind Institute della Western University in Canada, hanno portato a termine ...

Usa - studentessa mette le ceneri del nonno defunto nei biscotti : poi li fa assaggiare : Una vicenda che probabilmente non si chiudera' davanti ad un tribunale, ma lo scherzo rifilato [VIDEO] da una giovane studentessa americana della Da Vinci Charter Academy di Davis, in California, non deve essere stato sicuramente piacevole per i suoi compagni di classe. La ragazza infatti ha preparato una ricetta, è il caso di dirlo, a dir poco macabra. Infatti la stessa giovane ha preparato dei biscotti, aggiungendoci all'interno un ingrediente ...

