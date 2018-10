Il 27 ottobre il 3° Forum sull' agroalimentare in Calabria

Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione : al via la 17ª edizione il 19 ottobre a Cernobbio : Venerdì 19 ottobre dalle ore 9 a Villa d’Este di Cernobbio (Lago di Como) inizia la diciassettesima edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con lo Studio Ambrosetti con l’apertura del “Salone della creatività Made in Italy” e le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar Green per scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati ...

U2 - concerto al Forum di Assago/ Biglietti - scaletta ufficiale - informazioni utili (oggi 11 ottobre) : Questa sera, 11 ottobre, la band degli U2 aprirà il primo concerto di Milano, al Mediolanum Forum di Assago. Tutte le informazioni utili per il live show: Biglietti, orari e scaletta(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Scaletta degli U2 a Milano l’11 e 12 ottobre - orari ingressi e ritiro biglietti : come arrivare al Mediolanum Forum : Grande attesa per gli U2 a Milano l'11 e 12 ottobre, coi primi due dei quattro appuntamenti italiani, tutti nel capoluogo lombardo, nell'ambito dell'Experience+Innocence Tour 2018-2019, che stando alle recenti dichiarazioni dei membri della band potrebbe essere l'ultimo tour prima di una lunga pausa dalle scene. Il nuovo tour, che arriva dopo quello dedicato al trentennale dell'album The Joshua Tree passato dall'Italia con due date a Roma ...

Germania : Forum tedesco sulla sicurezza a Berlino il 9 ottobre : Berlino, 05 ott 14:28 - , Agenzia Nova, - La politica per la sicurezza della Germania e dell'Europa sarà il tema del discorso che il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas,... , Geb,