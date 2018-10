Il 20 per cento dei cibi stranieri sulle nostre tavole è fuorilegge | che cosa

Emissioni CO2 - negli ultimi dieci anni in Italia sono calate del 22 per cento : Più che un obiettivo, in tema di contenimento delle Emissioni di CO2, la Commissione Europea ha lanciato una vera e propria sfida per il raggiungimento di quota 95 g/km entro il 2021. L’Italia pare stia andando già in una buona direzione, discreta pure rispetto agli altri paesi europei. Secondo il rapporto dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e la congiunta elaborazione dei dati dell’Osservatorio ...

Duecento assunzioni nella ristorazione per amanti del Far West : Assistant restaurant manager, responsabile cucina, restaurant manager, cuochi, camerieri, assistenti alla direzione. Sono le principali figure professionali ricercate da Cigierre, dal 1995 attiva in ...

Novecentoundici Race Cup – Doppietta a Misano e titolo per Riccardo De Bellis : Esaltante finale di stagione per il pilota lucchese ed il suo sodalizio, che hanno recuperato un gap di quasi dieci punti andando a vincere le due gare sull’autodromo “Simoncelli” di Misano Adriatico Di nuovo vittoria. Di quelle che valgono un’intera annata. Vittoria di un altro titolo nazionale, per Riccardo De Bellis e DB Motorsport, il terzo. Nel fine settimana appena trascorso, alla settima ed ultima prova stagionale del ...

Tria risponde all'Ue; Sindacati bocciano la manovra; Cento artisti per l'accoglienza - : La manovra per ora non cambia e il deficit resta al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alla lettera della commissione Europea confermando il quadro macroeconomico del governo. Tria ha ammesso che la manovra non rispetta le regole del patto, ma questa ...

Pensioni - con quota 100 l’assegno si riduce dal 5 al 21 per cento : Un operaio con uno stipendio di 1.600 euro perde almeno l’8% e un impiegato con 2mila euro di retribuzione rinuncia all’11 per cento. L’anticipo costa allo Stato tra 32 e 99mila euro per ogni lavoratore...

Referendum Vco - non c’è il quorum : il Verbano-Cusio-Ossola resta in Piemonte. L’affluenza si ferma al 33 - 2 per cento : La provincia del Verbano Cusio Ossola resterà piemontese. Il Referendum consultivo che chiedeva agli abitanti di esprimersi su un eventuale passaggio alla Lombardia (il primo di questo tipo in Italia) non ha raggiunto il quorum: l’affluenza si è fermata al 33,2 per cento degli aventi diritto, ben lontana da quella del 50% + 1 richiesta per la validità della consultazione. Il sì ha ottenuto l’83% dei voti, il no il 17%. “La ...

Il Vco resta in Piemonte. Vince l’astensionismo : affluenza al 33 - 2%. I sì ottengono l’83 per cento : Il Verbano Cusio Ossola resta una provincia del Piemonte. Per saperlo non è stato necessario aspettare lo spoglio delle schede del referendum che ha chiamato alle urne 143.375 elettori. È bastato il dato dell’affluenza. Perché l’iter per il passaggio in Lombardia della piccola provincia tra il Lago Maggiore e la Svizzera richiedeva il doppio quor...

La manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 per cento - già martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Francia : proposta legge contro gli scherni per l'accento - : Il deputato del partito presidenziale francese La République En Marche!, Laetitia Avia ha proposto di modificare la legislazione contro la discriminazione linguistica e gli scherni per l'accento. Tale ...

Cinquecento euro per una mucca : il Parco vende all'asta 40 bovini selvaggi : Vivevano allo stato brado nella tenuta di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: il 31 ottobre andranno all'incanto

Pensioni - quota cento : chi può andare e chi no (e quanto si perde) Videoscheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104

Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6 - 5 per cento - il livello più basso dagli anni della crisi : Nel terzo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente, il livello più basso di crescita dal picco della crisi economica toccato all’inizio del 2009. La crescita è stata inferiore alle aspettative degli economisti dello The post Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6,5 per cento, il livello più basso dagli anni della crisi appeared first on Il Post.

Quota 100 : penalizzazione fino al 21 per cento per Tito Boeri : Il balletto penalizzazione / senza penalizzazione intorno a Quota 100 prosegue. Nella giornata di ieri, il presidente dell'Inps Tito Boeri ha dichiarato che andare in pensione 5 anni prima rispetto ai 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia può portare a una perdita fino a 500 euro al mese su un assegno lordo di 30 mila euro all'anno. Secondo i calcoli dell'economista italiano, un pensionato perdera' quindi il 21 per cento dell'importo ...

