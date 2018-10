huffingtonpost

: I soci vendono dell'azienda Osla e regalano ai dipendenti 1 milione di euro - HuffPostItalia : I soci vendono dell'azienda Osla e regalano ai dipendenti 1 milione di euro -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Una mensilità in più in busta paga. Come riporta Il Corriere, è questo il regalo speciale che gli ormai ex imprenditori a capo di Olsa, l'italiana a conduzione familiare nata a fine anni 40 e che si occupa di componenti metallici e illuminazione per il mercato Automotive, hanno voluto fare ai loro 600primaa cessione alla multinazionale canadese Magna, per un valore complessivo di 1di.Quasi una mensilità di stipendio in più in busta paga. Ma al di là del valorea somma che incasseranno operai e impiegati, per gli exdi Olsa è importante dare un segnale concreto di gratitudine ... 'È un premio per dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura di impresa'.Così nei giorni passati gli ormai ex imprenditori di Olsa sono andati nella loroa salutare di ...