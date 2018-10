' I rapporti con l' Africa sono una priorità per noi' | Mattarella

Eni - uscita da jv con Rosneft su Mar Nero ma rapporti ottimi : Roma, 24 ott., askanews, - L'italiana Eni ha lasciato il progetto di esplorazione con Rosneft per la ricerca di idrocarburi nel Mar Nero per il quale era stata creata una joint venture, a causa delle ...

Borsa italiana oggi - il focus è sui rapporti governo Conte " UE : ...al quotidiano La Repubblica il commissario UE Pierre Moscovici ha commentato la bocciatura della legge di bilancio italiana sostenendo che il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia ...

Pedofilia : rapporti sessuali con una dodicenne - ventunenne arrestato per violenza : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - Adesca una dodicenne su whatsapp, inizia a vederla e poi ha rapporti sessuali con la ragazzina. E' accaduto a Ragusa dove la Squadra mobile, diretta da Antonino Ciavola, ha arrestato un giovane di 21 anni accusato di violenza sessuale. Lo stesso arrestato avrebbe prova

Francia : Ramadan ammette rapporti sessuali con accusatrici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maurizio Battista : "Non ho rapporti con due dei miei figli. La vita gira : rimproveravo mio padre e ora tocca a me" : "Non ho rapporti con due dei miei figli". Maurizio Battista, in un'intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, ha raccontato le sue difficoltà di padre. Federica e Simone, i figli più grandi avuti dalla prima moglie quand'era ventenne, non gli rivolgono più la parola."Non ho fatto niente di male", ha raccontato a Silvia Toffanin, "È una di quelle cose che ho nello zaino pesante che porto sulle spalle, non posso ...

Salvini : “Altri migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio” : Salvini: “Altri migranti scaricati, i rapporti con la Francia sono a grave rischio” “I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver visto un video girato venerdì mattina a Claviere, il comune piemontese in cui già il 12 ottobre la gendarmeria francese aveva scaricato alcuni migranti da un furgone. ...

