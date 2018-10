I protagonisti della PMA a congresso

ESports : Mirabilandia e FIFA 19 protagonisti della season five targata LiveLeague : FIFA 19 si candida già a titolo di imperatore della console. Dopo aver fatto registrare un autentico boom di acquisti nelle ultime settimane a livello internazionale, l’ultimo capitolo di casa EA si sta ritagliando uno spazio sempre più grande all’interno di kermesse e tornei competitivi sportivi. Una delle prime location ufficiali che ospiteranno le finali di un torneo competitivo del videogame sarà il parco giochi di Mirabilandia (a Ravenna in ...

MotoGp – Si vola verso Motegi : ecco i piloti protagonisti della conferenza stampa del Gp del Giappone : Marquez, Nakagami e tanti altri: i piloti che saranno presenti alla conferenza stampa del Gp del Giappone Primo match point per Marc Marquez a Motegi: come accaduto nel 2014 e nel 2016, lo spagnolo della Honda potrebbe essere incoronato campione del mondo già domenica, al termine del Gp del Giappone. La Ducati cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Marquez e rimandare più possibile la sua festa. A Motegi, inoltre, bisognerà tenere ...

Deejay Ten - Milano 2018/ Video - Linus ed i protagonisti della Radio : il via da Piazza Duomo questa mattina : Oggi, domenica 14 ottobre 2018, in quel di Milano è tempo per “Deejay Ten”. Erano attesi nella capitale lombarda oltre 40mila runner pronti per correre.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Skam Italia - sul set della seconda stagione : parlano i protagonisti : La seconda stagione di Skam Italia è alle porte: dal 12 ottobre sarà disponibile su TIMVISION l’episodio completo, di cui potete vedere il secondo trailer. Il protagonista sarà proprio Martino, che affronterà un viaggio alla ricerca di se stesso. Mentre per chi si è perso qualcosa della prima stagione, troverà (o ritroverà) tutto sui social. La serie racconta senza filtri la vita di un gruppo di adolescenti, la loro quotidianità fatta di ...

Gubbio : tanti i protagonisti di talento della manifestazione "Una città come comunità una festa per un'idea che apre il cuore" : Il programma prevede un flusso di incontri, 16 spettacoli con artisti di strada nelle 4 piazze di Gubbio, S. Martino, piazza Bosone, S. Giovanni e piazza Oderisi, 4 concerti al Teatro Comunale '...

PlayStation tra i protagonisti della Milan Games Week 2018 : Mancano pochi giorni all'inizio di Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana dedicata ai videogiochi. Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà protagonista di questo evento atteso da migliaia di giocatori e dal grande pubblico. Dal 5 al 7 ottobre, lo Stand PlayStation occuperà gli spazi di Fiera Milano Rho (Padiglione n. 8) con un'area di 1200 mq e numerosi contenuti esclusivi per rendere ancora una ...

Bandai Namco Entertainment Italia tra i protagonisti della Milan Games Week 2018 : Pronti a immergervi in tantissime anteprime con giochi per tutti i gusti? A salvare il mondo in compagnia di Goku, Naruto e Luffy? A volare tra le nuvole e a scatenarvi in intensi combattimenti aerei? A lottare in epici scontri all'arma bianca? Allora non potete mancare dal 5 al 7 ottobre 2018 al Padiglione 08 della Milan Games Week (Fiera Milano Rho)! Bandai Namco Entertainment, uno dei principali produttori e sviluppatori di videogiochi al ...

Premio Masi assegnato a 5 protagonisti della cultura : Roma, 1 ott., askanews, - Il 37° Premio Masi è stato assegnato a Ferdinando Camon, Christian Greco, Carlo Nordio, Gerard Basset e al Cardinale Mario Zenari. Da questa sera le loro firme arricchiscono ...

Monica Guerritore e Corrado Augias tra i protagonisti della stagione teatrale di Morciano : La vera novità di quest'anno è però 'Blu Morciano', 3 spettacoli serali con artisti di rilievo del panorama nazionale. La direzione artistica di 'Blu Morciano' è affidata ad Alex Gabellini, già ...

Confermato il cast della nuova serie di Veronica Mars - insieme a Kristen Bell tornano tutti i protagonisti : Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Kristen Bell, arrivano anche le prime conferme sul cast della nuova serie di Veronica Mars prodotta da Hulu. In una settimana già molto entusiasmante per i fan della serie, che hanno assistito alla conferma dell'arrivo di nuovi episodi dello show da parte della protagonista, ad aggiungere dettagli sulla produzione in cantiere per Hulu è ora il creatore Rob Thomas. Lo showrunner ha rivelato che molti ...

Sessanta panettieri al lavoro in piazza protagonisti della festa di Savigliano : In città la decima edizione dell'appuntamento dedicato al cibo che rende ricche le tavole di tutto il mondo. Stand di prodotti tipici, convegno sulla celiachia, spettacoli Evento Ognuno ha un piccolo segreto, impossibile da farsi svelare. Ma qualcosa accomuna tutti i maestri panificatori che si alternano ai forni di piazza del Popolo: la passione per il pane, ...

Bombe assassine sullo Yemen e quotazione in Borsa della Saudi Aramco : i protagonisti sono gli stessi : Questi i fatti: La Gran Bretagna è il secondo fornitore al mondo, dopo gli USA, di sistemi di armamento all'Arabia Saudita. Tra il 2013 e il 2017 ha esportato per 3.390 milioni di dollari, mentre ...