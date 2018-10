I ministri approvano la visione per il futuro dell’Europa nello spazio

meteoweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Presieduta dal Ministro Spagnolo della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università, Pedro Duque, iESA responsabili della attività spaziali hanno concluso oggi con successo la Riunione Ministeriale Intermedia (IMM18) tenutasi presso il Centro Europeo di Astronomia Spaziale dell’ESA (ESAC) di Villanueva de la Cañada, Madrid, Spagna. La Riunione Ministeriale Intermedia è una pietra miliare sulla strada per ‘Space19+’, il prossimo Consiglio ESA a livello ministeriale che si terrà a novembre 2019 a Siviglia, Spagna. Aiincaricati delle questioni spaziali degli Stati Membri dell’ESA sono state sottoposte le proposte per ildell’Europa, che saranno loro presentate a Space19+. Questa proposta contiene una mappa per l’ESA e per l’UE per continuare a finanziare e ad attuare i programmi spaziali in Europa ...