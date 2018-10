I migranti rubano il lavoro agli italiani? Falso così come tante altre credenze

migranti - il sondaggio tra i millenials : “Gli stranieri non ci rubano il lavoro”. Rimpatri? L’82 per cento è contrario : “Gli immigrati non ci rubano il lavoro e siamo favorevoli alle politiche volte a migliorare l’integrazione degli stranieri in Italia”. E’ questo il risultato di un sondaggio fatto tra adolescenti dagli 11 ai 17 anni e presentato in occasione dell’apertura della Teen Parade, il festival del lavoro spiegato dagli adolescenti a Bologna Fiere (5-6 settembre). Radio immaginaria, unico network professionale di adolescenti con 50 redazioni ...