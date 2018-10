I Måneskin sulla cover di Vanity Fair

vanityfair

: RT @unpaiodalidoro: Domani e dopo domani saranno dei giorni bellissimi perché: 1) Domani i miei amati Måneskin saranno ospiti ad X-Factor d… - tinosara32 : RT @unpaiodalidoro: Domani e dopo domani saranno dei giorni bellissimi perché: 1) Domani i miei amati Måneskin saranno ospiti ad X-Factor d… - pauradisparire : RT @unpaiodalidoro: Domani e dopo domani saranno dei giorni bellissimi perché: 1) Domani i miei amati Måneskin saranno ospiti ad X-Factor d… - DaughterOfGiove : RT @unpaiodalidoro: Domani e dopo domani saranno dei giorni bellissimi perché: 1) Domani i miei amati Måneskin saranno ospiti ad X-Factor d… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) I ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiI ManeskindiEsce l’album del debutto e la rock band fenomeno dell’anno ci racconta come è nato «il nostro primo figlio». Tra notti creative, avances dei fan e cibo sano, è il momento di lasciare il segno. In totale libertà. Ecco il video backstage del servizio fotografico per la copertina din.43 in edicola fino al 31 ottobre. L'articolo Idiproviene da.it.