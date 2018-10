I giudici vogliono che sia la politica a decidere sul suicidio assistito

agi

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Un anno di tempo per colmare il "vuoto di tutela costituzionale" in materia di. E' quello che idella Consulta hanno lasciato al Parlamento per mettere a punto "una adeguata disciplina normativa", rinviando al 24 settembre 2019 la propria decisione sulla questione di legittimità sull'articolo 580 del codice penale che punisce l'aiuto al. Senza precedenti Una decisione che non ha precedenti a Palazzo della Consulta, poiché la Corte non si è limitata a un semplice monito al legislatore: il processo che vede imputato a Milano l'esponente radicale Marco Cappato per la morte di Dj Fabo resta sospeso, in attesa di sviluppi da parte delle Camere, e comunque fino alla trattazione del caso da parte della Consulta. "L’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di ...