I Fatti Vostri | Oroscopo Paolo Fox di giovedì 25 ottobre 2018

Roberta Morise/ L'avventura a I Fatti Vostri e la fine della storia con Carlo Conti (I Soliti Ignoti) : Roberta Morise ospite a I Soliti Ignoti oggi mercoledì 17 ottobre 2018: L'avventura a I Fatti Vostri con Magalli e la fine della storia con Carlo Conti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:10:00 GMT)

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli e l'addio alla Rai : 'Chissà perché solo certi conduttori...'. Dubbio soldi : Una smentita che è un po' una conferma. Giancarlo Magalli potrebbe lasciare davvero la Rai e I fatti vostri, anche se solo 'a tempo'. Il volto storico e più amato di Raidue ha deciso di fare chiarezza ...

Giancarlo Magalli - addio a sorpresa a I Fatti Vostri? Ecco la spiegazione del conduttore su Facebook : Giancarlo Magalli abbandona I Fatti Vostri ? Nelle ultime ore si erano rincorse voci sempre più insistenti di un presunto abbandono a sorpresa della trasmissione da parte dello storico conduttore. Il ...

Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri?/ Contratto in scadenza : "Con il tetto dei compensi ci sto pensando" : Giancarlo Magalli torna a parlare del suo stipendio in Rai e de I Fatti Vostri visto che il suo Contratto è in scadenza e presto potrebbe traslocare a Mediaset(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:40:00 GMT)