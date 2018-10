I due fermati per l' omicidio di Desirée portati in questura

Oltre ai due senegalesi fermati ci sono altre 2 persone sotto torchio per la morte di Desirée : Indagini serrate, molti testimoni e in poche ore è arrivata la svolta nell'inchiesta sulla morte di Desirée, la 16enne trovata morta la scorsa settimana in un edificio diroccato nel quartiere di San ...

Oltre ai due senegalesi fermati ci sono altre 2 persone sotto torchio per la morte di Desirée : Indagini serrate, molti testimoni e in poche ore è arrivata la svolta nell'inchiesta sulla morte di Desirée, la 16enne trovata morta la scorsa settimana in un edificio diroccato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Chi era in quella struttura e ha visto cosa succedeva non ha esitato a parlare e così sono subito finiti in manette Mamadou Gara, 26 anni, e Brian Minteh, 43, ritenuti responsabili, in concorso ...

Omicidio Desirée - svolta nella notte : fermati due uomini - altri sotto torchio : Due fermi nella notte. Dal buco nero che ha inghiottito Desirée Mariottini emergono le prime verità. Per due dei quattro africani sospettati per l’Omicidio e la violenza sessuale, i senegalesi irregolari Mamadou Gara, di 27 anni, e Brian Minteh, di 43, interrogati ieri per tutta la giornata negli uffici della Squadra mobile della questur...

Desirée Mariottini - fermati due uomini per violenza sessuale e omicidio volontario : violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario. Due uomini, cittadini senegalesi irregolari, sono stati fermati dalla Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita nella notte fra giovedì e venerdì scorsi in un cantiere abbandonato di via dei Lucani, a Roma. Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh, 43, sono indagati in ...

Per lo stupro e l'omicidio di Desirée fermati due senegalesi irregolari : Svolta nelle indagini sulla morte della 16enne Desiree. Nella notte gli agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno fermato due persone, ritenute responsabili, in concorso con altre in via di identificazione, dei reati di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti ed omicidio volontario. Si tratta di Mamadou Gara, 27 anni, e Brian Minteh, 43 anni, entrambi senegalesi ed irregolari sul territorio ...

